Ексклюзив
11:41 • 1776 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 32935 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 57863 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 61655 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 33722 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 44200 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 54683 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 46059 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40048 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 75433 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Теги
Автори
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Велика Британія
Одеська область
Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідження

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Опубліковано результати дослідження якості сидінь J.D. Power 2025 року, що виявило автомобілі з найкомфортнішими сидіннями. Серед лідерів – Subaru Impreza, Toyota Corolla, Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Telluride, Chevrolet Traverse, Ford Bronco Sport, BMW Z4, Porsche 911 та Audi A5.

Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідження

Дослідження якості сидінь J.D. Power Seat Quality 2025 року назвало автомобілі з найкращими сидіннями, від Subaru Impreza до Porsche 911, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Більшість опитувань щодо автомобілів зосереджені на потужності, часі заряджання або на тому, чи працює Apple CarPlay без зависання. Але дослідження якості та задоволеності від сидінь J.D. Power у США за 2025 рік одразу стосується тієї частини автомобіля, до якої ви фактично торкаєтеся щодня: сидіння. Результати цього року показують невеликі покращення в деяких моделях, але загалом скарги на підголівники, бічні підтримки та незручну електроніку побільшало. Що дивно, враховуючи, як багато виробники хваляться комфортом.

Це нагадування про те, що сидіння - це не просто піна та тканина. Вони є різницею між тим, щоб любити автомобіль, і тим, щоб лаятися на нього в годину пік.

Toyota Corolla Hatchback
Toyota Corolla Hatchback
Toyota Corolla Le
Toyota Corolla Le

Розбиваючи результати за категоріями, автомобілі, які очолили дослідження, були неоднозначними. У сегменті малих/компактних автомобілів Subaru Impreza та Toyota Corolla отримали похвалу за щоденний комфорт. Якщо перейти на середньорозмірні та великі седани, то Hyundai Sonata та Kia K5 довели, що вам не потрібно купувати преміум-клас, щоб уникнути болю в спині.

Покупці кросоверів (SUV) також не залишилися осторонь. Kia Telluride та Chevrolet Traverse отримали похвалу за комфорт для великої родини, тоді як Bronco Sport від Ford очолив клас компактних кросоверів. 

І так, преміальні автомобілі зробили свою справу. BMW Z4, Porsche 911 та Audi A5 показали, що іноді гроші дійсно купують щастя - принаймні для вашого хребта.

Kia Telluride
Kia Telluride

Чому сидіння раптово стали полем битви

Роками сидіння були другорядною темою, поки не почали накопичуватися скарги. Фактично, сидіння зараз є такою зброєю бренду, що Nissan зайнятий продажем своїх автомобільних сидінь як справжніх офісних крісел у Китаї, стверджуючи, що крісла N7 достатньо гарні для вашої офісної роботи. І те, що автовиробники намагаються вторгнутися у ваш домашній офіс, свідчить, що комфорт став "маркетинговим золотом", зауважує видання.

Дослідження J.D. Power підкреслює цей зв'язок. Сидіння - разом із силовими агрегатами - є двома найважливішими факторами загальної задоволеності автомобілем. Це означає, що якщо автовиробник невдало виготовляє свої сидіння, це тягне за собою репутацію всієї моделі.

Porsche Taycan
Porsche Taycan
Porsche Taycan 4S Black Edition
Porsche Taycan 4S Black Edition

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Nissan
Китай
Сполучені Штати Америки