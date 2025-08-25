Які автомобілі мають найкращі сидіння - нове дослідження

Дослідження якості сидінь J.D. Power Seat Quality 2025 року назвало автомобілі з найкращими сидіннями, від Subaru Impreza до Porsche 911, повідомляє Autoblog, пише УНН.

Більшість опитувань щодо автомобілів зосереджені на потужності, часі заряджання або на тому, чи працює Apple CarPlay без зависання. Але дослідження якості та задоволеності від сидінь J.D. Power у США за 2025 рік одразу стосується тієї частини автомобіля, до якої ви фактично торкаєтеся щодня: сидіння. Результати цього року показують невеликі покращення в деяких моделях, але загалом скарги на підголівники, бічні підтримки та незручну електроніку побільшало. Що дивно, враховуючи, як багато виробники хваляться комфортом.

Це нагадування про те, що сидіння - це не просто піна та тканина. Вони є різницею між тим, щоб любити автомобіль, і тим, щоб лаятися на нього в годину пік.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Corolla Le

Розбиваючи результати за категоріями, автомобілі, які очолили дослідження, були неоднозначними. У сегменті малих/компактних автомобілів Subaru Impreza та Toyota Corolla отримали похвалу за щоденний комфорт. Якщо перейти на середньорозмірні та великі седани, то Hyundai Sonata та Kia K5 довели, що вам не потрібно купувати преміум-клас, щоб уникнути болю в спині.

Покупці кросоверів (SUV) також не залишилися осторонь. Kia Telluride та Chevrolet Traverse отримали похвалу за комфорт для великої родини, тоді як Bronco Sport від Ford очолив клас компактних кросоверів.

І так, преміальні автомобілі зробили свою справу. BMW Z4, Porsche 911 та Audi A5 показали, що іноді гроші дійсно купують щастя - принаймні для вашого хребта.

Kia Telluride

Чому сидіння раптово стали полем битви

Роками сидіння були другорядною темою, поки не почали накопичуватися скарги. Фактично, сидіння зараз є такою зброєю бренду, що Nissan зайнятий продажем своїх автомобільних сидінь як справжніх офісних крісел у Китаї, стверджуючи, що крісла N7 достатньо гарні для вашої офісної роботи. І те, що автовиробники намагаються вторгнутися у ваш домашній офіс, свідчить, що комфорт став "маркетинговим золотом", зауважує видання.

Дослідження J.D. Power підкреслює цей зв'язок. Сидіння - разом із силовими агрегатами - є двома найважливішими факторами загальної задоволеності автомобілем. Це означає, що якщо автовиробник невдало виготовляє свої сидіння, це тягне за собою репутацію всієї моделі.

Porsche Taycan

Porsche Taycan 4S Black Edition