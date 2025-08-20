$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Кабмин предлагает создать Национальное бюро расследований аварийных происшествий на транспорте: правительство одобрило законопроект

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Кабинет министров одобрил законопроект о создании Национального бюро расследований аварийных происшествий на транспорте. Это новый независимый орган, который будет расследовать транспортные инциденты и адаптировать европейские стандарты безопасности.

Кабмин предлагает создать Национальное бюро расследований аварийных происшествий на транспорте: правительство одобрило законопроект

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание в Украине Национального бюро расследований аварийных происшествий на транспорте. Законопроект определяет обязанности по расследованию, квалификационные требования к будущему директору и т.д.

Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Одобрен проект закона "О Национальном бюро расследований аварийных происшествий на транспорте". Законопроект определяет правовые основы организации деятельности Национального бюро по расследованиям аварийных происшествий на транспорте как постоянно действующего независимого органа по вопросам расследования аварийных происшествий на транспорте, обязанностей по расследованию, квалификационных требований к директору Национального бюро по расследованиям аварийных происшествий на транспорте, основных положений по контролю за деятельностью Национального бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте и его подотчетности, требований по использованию материалов защиты конфиденциальной информации, предоставления информации по аварийному происшествию

- сообщил Мельничук. 

Он также отметил, что в связи с созданием Бюро предполагается внесение изменений в другие законы.

Дополнение

В понедельник, 18 августа, Кабмин презентовал Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей.

В частности, одной из целей правительства является "внедрение европейских стандартов по безопасности на автомобильном транспорте", который предусматривал подачу Кабмином до 31 декабря законопроекта о Национальном бюро расследований аварийных происшествий на транспорте.

Правительство сосредоточено на адаптации европейских стандартов по безопасности и конструкции транспортных средств, в первую очередь, для повышения конкурентоспособности украинских перевозчиков на рынках Европы, а также уменьшения уровня травматизма во время аварийных происшествий на транспорте

- говорится в описании к цели. 

Украинское правительство представило 12 приоритетов на 2026 год: среди первых - безопасность, антикоррупция и вступление в ЕС18.08.25, 12:42 • 3685 просмотров

Павел Башинский

