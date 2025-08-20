Кабмин предлагает создать Национальное бюро расследований аварийных происшествий на транспорте: правительство одобрило законопроект

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание в Украине Национального бюро расследований аварийных происшествий на транспорте. Законопроект определяет обязанности по расследованию, квалификационные требования к будущему директору и т.д.

Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Одобрен проект закона "О Национальном бюро расследований аварийных происшествий на транспорте". Законопроект определяет правовые основы организации деятельности Национального бюро по расследованиям аварийных происшествий на транспорте как постоянно действующего независимого органа по вопросам расследования аварийных происшествий на транспорте, обязанностей по расследованию, квалификационных требований к директору Национального бюро по расследованиям аварийных происшествий на транспорте, основных положений по контролю за деятельностью Национального бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте и его подотчетности, требований по использованию материалов защиты конфиденциальной информации, предоставления информации по аварийному происшествию

Он также отметил, что в связи с созданием Бюро предполагается внесение изменений в другие законы.

В понедельник, 18 августа, Кабмин презентовал Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей.

В частности, одной из целей правительства является "внедрение европейских стандартов по безопасности на автомобильном транспорте", который предусматривал подачу Кабмином до 31 декабря законопроекта о Национальном бюро расследований аварийных происшествий на транспорте.

Правительство сосредоточено на адаптации европейских стандартов по безопасности и конструкции транспортных средств, в первую очередь, для повышения конкурентоспособности украинских перевозчиков на рынках Европы, а также уменьшения уровня травматизма во время аварийных происшествий на транспорте