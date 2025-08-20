Кабмін пропонує створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті: уряд схвалив законопроєкт

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає створення в Україні Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Законопроєкт визначає обов’язки щодо розслідування, кваліфікаційні вимоги до майбутнього директора тощо.

Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Схвалено проект закону "Про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті". Законопроект визначає правові засади організації діяльності Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, як постійно діючого незалежного органу з питань розслідування аварійних подій на транспорті, обовʼязків щодо розслідування, кваліфікаційні вимоги до директора Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, основні положення щодо контролю за діяльністю Національного бюро з розслідування аварійних подій на транспорті та його підзвітність, вимоги щодо використання матеріалів захисту конфіденційної інформації, надання інформації щодо аварійної події

Він також зазначив, що у зв’язку із створенням Бюро, передбачається внесення змін до інших законів.

У понеділок, 18 серпня, Кабмін презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей.

Зокрема, однією із цілей уряду є "впровадження європейських стандартів з безпеки на автомобільному транспорті", який передбачав подання Кабміном до 31 грудня законопроєкту про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті.

Уряд зосереджується на адаптації європейських стандартів з безпеки та конструкції транспортних засобів, у першу чергу, для підвищення конкурентоспроможності українських перевізників на ринках Європи, а також зменшення рівня травматизму під час аварійних подій на транспорті