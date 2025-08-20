Кабмін пропонує створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті: уряд схвалив законопроєкт
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про створення Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Це новий незалежний орган, що розслідуватиме транспортні інциденти та адаптуватиме європейські стандарти безпеки.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає створення в Україні Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Законопроєкт визначає обов’язки щодо розслідування, кваліфікаційні вимоги до майбутнього директора тощо.
Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
Схвалено проект закону "Про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті". Законопроект визначає правові засади організації діяльності Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, як постійно діючого незалежного органу з питань розслідування аварійних подій на транспорті, обовʼязків щодо розслідування, кваліфікаційні вимоги до директора Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, основні положення щодо контролю за діяльністю Національного бюро з розслідування аварійних подій на транспорті та його підзвітність, вимоги щодо використання матеріалів захисту конфіденційної інформації, надання інформації щодо аварійної події
Він також зазначив, що у зв’язку із створенням Бюро, передбачається внесення змін до інших законів.
Доповнення
У понеділок, 18 серпня, Кабмін презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей.
Зокрема, однією із цілей уряду є "впровадження європейських стандартів з безпеки на автомобільному транспорті", який передбачав подання Кабміном до 31 грудня законопроєкту про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті.
Уряд зосереджується на адаптації європейських стандартів з безпеки та конструкції транспортних засобів, у першу чергу, для підвищення конкурентоспроможності українських перевізників на ринках Європи, а також зменшення рівня травматизму під час аварійних подій на транспорті
