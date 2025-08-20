Кабмін пропонує створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті: уряд схвалив законопроєкт

$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 28366 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 25759 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 45123 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 194612 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 69001 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 65525 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 62579 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 210683 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 172313 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 35243 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 28366 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 45124 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 210683 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Кабмін пропонує створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті: уряд схвалив законопроєкт

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про створення Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Це новий незалежний орган, що розслідуватиме транспортні інциденти та адаптуватиме європейські стандарти безпеки.

Кабмін пропонує створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті: уряд схвалив законопроєкт

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає створення в Україні Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Законопроєкт визначає обов’язки щодо розслідування, кваліфікаційні вимоги до майбутнього директора тощо.

Про це пише УНН з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

Схвалено проект закону "Про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті". Законопроект визначає правові засади організації діяльності Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, як постійно діючого незалежного органу з питань розслідування аварійних подій на транспорті, обовʼязків щодо розслідування, кваліфікаційні вимоги до директора Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті, основні положення щодо контролю за діяльністю Національного бюро з розслідування аварійних подій на транспорті та його підзвітність, вимоги щодо використання матеріалів захисту конфіденційної інформації, надання інформації щодо аварійної події

- повідомив Мельничук. 

Він також зазначив, що у зв’язку із створенням Бюро, передбачається внесення змін до інших законів.

Доповнення

У понеділок, 18 серпня, Кабмін презентував Проєкт Програми дій на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей.

Зокрема, однією із цілей уряду є "впровадження європейських стандартів з безпеки на автомобільному транспорті", який передбачав подання Кабміном до 31 грудня законопроєкту про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті.

Уряд зосереджується на адаптації європейських стандартів з безпеки та конструкції транспортних засобів, у першу чергу, для підвищення конкурентоспроможності українських перевізників на ринках Європи, а також зменшення рівня травматизму під час аварійних подій на транспорті

- йдеться в описі до цілі. 

Український уряд представив 12 пріоритетів на 2026 рік: серед перших - безпека, антикорупція та вступ до ЄС18.08.25, 12:42 • 3685 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаАвто
Верховна Рада України
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль