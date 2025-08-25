$41.220.00
Эксклюзив
06:07 • 12527 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 16567 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 11776 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 23869 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 41269 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 39278 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 36761 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 52853 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 85929 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 65075 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Украинцы накопили до 2 миллионов долгов по штрафам ПДД: где за полгода больше всего

Киев • УНН

 • 852 просмотра

В Украине почти 2 миллиона долговых производств связаны с неуплаченными штрафами за нарушение ПДД. С начала года Единый реестр должников пополнился на 375 810 новых записей, преимущественно мужчинами 25-45 лет, но доля женщин выросла до 21%.

Украинцы накопили до 2 миллионов долгов по штрафам ПДД: где за полгода больше всего

Почти 2 миллиона долговых производств связаны с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

С начала года Единый реестр должников пополнился еще на 375 810 новых записей из-за просроченных штрафов. В то же время эксперты отмечают: тенденция немного замедлилась по сравнению с предыдущими годами, особенно на фоне военных вызовов.

"Это меньше, чем в прошлом году, но все еще на треть больше, чем в 2023. По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений стало больше наиболее существенно, аж в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Больше всего среди должников - мужчины в возрасте 25-45 лет, на их долю приходится 41% всех производств. В то же время растет и доля женщин, игнорирующих оплату штрафов: если в 2021 году их было всего 8%, то сейчас - уже 21%.

"Всего в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неоплаченных долгов из-за нарушения правил дорожного движения. Подавляющее большинство - 1,7 млн - приходится на мужчин", - сказано в сообщении.

По регионам лидирует Киев с 43 654 производствами (12%). Далее идут Днепропетровская область – 36 879 производств (10%) и Одесская область – 29 502 производства (8%).

Специалисты подчеркивают: долги за штрафы могут обернуться серьезными проблемами – от ограничений в выезде за границу до принудительного взыскания.

Как указали в Опендатабот, если штраф не уплачен за 15 дней, его размер возрастает в 2 раза.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 26929 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧПАвто
Одесская область
Днепропетровская область
Киев