Украинцы накопили до 2 миллионов долгов по штрафам ПДД: где за полгода больше всего
Киев • УНН
В Украине почти 2 миллиона долговых производств связаны с неуплаченными штрафами за нарушение ПДД. С начала года Единый реестр должников пополнился на 375 810 новых записей, преимущественно мужчинами 25-45 лет, но доля женщин выросла до 21%.
Почти 2 миллиона долговых производств связаны с неоплаченными штрафами за нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.
Детали
С начала года Единый реестр должников пополнился еще на 375 810 новых записей из-за просроченных штрафов. В то же время эксперты отмечают: тенденция немного замедлилась по сравнению с предыдущими годами, особенно на фоне военных вызовов.
"Это меньше, чем в прошлом году, но все еще на треть больше, чем в 2023. По сравнению с периодом до начала полномасштабной войны долгов и нарушений стало больше наиболее существенно, аж в 2,5 раза", - говорится в сообщении.
Больше всего среди должников - мужчины в возрасте 25-45 лет, на их долю приходится 41% всех производств. В то же время растет и доля женщин, игнорирующих оплату штрафов: если в 2021 году их было всего 8%, то сейчас - уже 21%.
"Всего в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн неоплаченных долгов из-за нарушения правил дорожного движения. Подавляющее большинство - 1,7 млн - приходится на мужчин", - сказано в сообщении.
По регионам лидирует Киев с 43 654 производствами (12%). Далее идут Днепропетровская область – 36 879 производств (10%) и Одесская область – 29 502 производства (8%).
Специалисты подчеркивают: долги за штрафы могут обернуться серьезными проблемами – от ограничений в выезде за границу до принудительного взыскания.
Как указали в Опендатабот, если штраф не уплачен за 15 дней, его размер возрастает в 2 раза.
