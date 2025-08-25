Украинцы накопили до 2 миллионов долгов по штрафам ПДД: где за полгода больше всего

В Украине почти 2 миллиона долговых производств связаны с неуплаченными штрафами за нарушение ПДД. С начала года Единый реестр должников пополнился на 375 810 новых записей, преимущественно мужчинами 25-45 лет, но доля женщин выросла до 21%.