Українці накопичили до 2 мільйонів боргів за штрафи ПДР: де за пів року найбільше

Майже 2 мільйони боргових проваджень пов’язані з несплаченими штрафами за порушення правил дорожнього руху. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Від початку року Єдиний реєстр боржників поповнився ще на 375 810 нових записів через прострочені штрафи. Водночас експерти зазначають: тенденція трохи сповільнилася у порівнянні з попередніми роками, особливо на тлі воєнних викликів.

"Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023. У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза", - ідеться у повідомленні.

Найбільше серед боржників - чоловіки віком 25-45 років, на їхню частку припадає 41% усіх проваджень. Водночас зростає й частка жінок, які ігнорують оплату штрафів: якщо у 2021 році їх було лише 8%, то нині - уже 21%.

"Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість - 1,7 млн - припадає на чоловіків", - сказано у повідомленні.

За регіонами лідирує Київ із 43 654 провадженнями (12%). Далі йдуть Дніпропетровська область – 36 879 проваджень (10%) та Одеська область – 29 502 провадження (8%).

Фахівці наголошують: борги за штрафи можуть обернутися серйозними проблемами – від обмежень у виїзді за кордон до примусового стягнення.

Як вказали в Опендатабот, якщо штраф не сплачено за 15 днів, його розмір зростає у 2 рази.

