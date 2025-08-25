$41.220.00
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 15940 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 11490 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 23530 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 40927 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 39128 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 36598 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 52547 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 85635 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 65014 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Українці накопичили до 2 мільйонів боргів за штрафи ПДР: де за пів року найбільше

Київ • УНН

 • 256 перегляди

В Україні майже 2 мільйони боргових проваджень пов'язані з несплаченими штрафами за порушення ПДР. З початку року Єдиний реєстр боржників поповнився на 375 810 нових записів, переважно чоловіками 25-45 років, але частка жінок зросла до 21%.

Українці накопичили до 2 мільйонів боргів за штрафи ПДР: де за пів року найбільше

Майже 2 мільйони боргових проваджень пов’язані з несплаченими штрафами за порушення правил дорожнього руху. Про це свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Від початку року Єдиний реєстр боржників поповнився ще на 375 810 нових записів через прострочені штрафи. Водночас експерти зазначають: тенденція трохи сповільнилася у порівнянні з попередніми роками, особливо на тлі воєнних викликів.

"Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023. У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза", - ідеться у повідомленні.

Найбільше серед боржників - чоловіки віком 25-45 років, на їхню частку припадає 41% усіх проваджень. Водночас зростає й частка жінок, які ігнорують оплату штрафів: якщо у 2021 році їх було лише 8%, то нині - уже 21%.

"Загалом в Єдиному реєстрі боржників нараховується 1,8 млн несплачених боргів через порушення правил дорожнього руху. Переважна більшість - 1,7 млн - припадає на чоловіків", - сказано у повідомленні.

За регіонами лідирує Київ із 43 654 провадженнями (12%). Далі йдуть Дніпропетровська область – 36 879 проваджень (10%) та Одеська область – 29 502 провадження (8%).

Фахівці наголошують: борги за штрафи можуть обернутися серйозними проблемами – від обмежень у виїзді за кордон до примусового стягнення.

Як вказали в Опендатабот, якщо штраф не сплачено за 15 днів, його розмір зростає у 2 рази.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 26928 переглядiв

