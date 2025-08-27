Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters

Влада Лівану представить у неділю, 31 серпня, план, що має переконати радикальне угрупування "Хезболла" скласти зброю, а Ізраїль, як очікується, представить відповідну програму виведення своїх військ з ліванської території. Про це заявив високопоставлений американський посланець Томас Баррак, передає УНН з посиланням на Reuters.

Виступаючи після переговорів з президентом Лівану Жозефом Ауном, Баррак сказав, що ліванська пропозиція не передбачатиме військового примусу, а буде зосереджена на зусиллях, спрямованих на заохочення "Хезболли" здати зброю.

- сказав Баррак. До візиту в Бейрут він зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Ліванська армія і уряд не говорять про війну. Вони говорять про те, як переконати "Хезболлу" здати цю зброю

Ізраїль заявив: ми не хочемо окупувати Ліван. Ми готові вивести війська з Лівану і виконаємо ці очікування щодо виведення військ за допомогою нашого плану, як тільки побачимо, який план дійсно передбачає роззброєння "Хезболли"