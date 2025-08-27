Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters
Київ • УНН
Ліванський уряд 31 серпня представить план, за яким радикальне угрупування має скласти зброю. Лідер "Хезболли" заявив, що не буде його виконувати, поки Ізраїль не виконає угоду про припинення вогню.
Влада Лівану представить у неділю, 31 серпня, план, що має переконати радикальне угрупування "Хезболла" скласти зброю, а Ізраїль, як очікується, представить відповідну програму виведення своїх військ з ліванської території. Про це заявив високопоставлений американський посланець Томас Баррак, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Виступаючи після переговорів з президентом Лівану Жозефом Ауном, Баррак сказав, що ліванська пропозиція не передбачатиме військового примусу, а буде зосереджена на зусиллях, спрямованих на заохочення "Хезболли" здати зброю.
Ліванська армія і уряд не говорять про війну. Вони говорять про те, як переконати "Хезболлу" здати цю зброю
Ізраїль заявив: ми не хочемо окупувати Ліван. Ми готові вивести війська з Лівану і виконаємо ці очікування щодо виведення військ за допомогою нашого плану, як тільки побачимо, який план дійсно передбачає роззброєння "Хезболли"
Також повідомляється, що після зустрічі з делегацією США прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам заявив: Ліван розпочав незворотний процес переведення всієї зброї під контроль держави, а армія має представити комплексний план щодо роззброєння "Хезболли" до наступного тижня.
Водночас лідер "Хезболли" Наїм Касем відмовився скласти зброю і заявив, що не буде обговорювати це питання, доки Ізраїль повністю не виконає угоду про припинення вогню.
Нагадаємо
Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем загрожує Лівану конфронтацією. Угрупування звинувачує ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю.