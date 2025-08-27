Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters

$41.430.15
48.470.56
ukenru
01:39 • 10434 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 79716 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 53468 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 119111 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 142370 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 141433 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57186 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153264 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63878 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 57039 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.6м/с
55%
751мм
Популярнi новини
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo26 серпня, 20:53 • 11802 перегляди
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)PhotoVideo26 серпня, 22:43 • 3844 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 9820 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 10086 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 5568 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 45362 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 44036 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 119111 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 141433 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 171716 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 11930 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 62537 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 113800 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 135978 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 63750 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Крилата ракета
The New York Times

Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Ліванський уряд 31 серпня представить план, за яким радикальне угрупування має скласти зброю. Лідер "Хезболли" заявив, що не буде його виконувати, поки Ізраїль не виконає угоду про припинення вогню.

Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters

Влада Лівану представить у неділю, 31 серпня, план, що має переконати радикальне угрупування "Хезболла" скласти зброю, а Ізраїль, як очікується, представить відповідну програму виведення своїх військ з ліванської території. Про це заявив високопоставлений американський посланець Томас Баррак, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи після переговорів з президентом Лівану Жозефом Ауном, Баррак сказав, що ліванська пропозиція не передбачатиме військового примусу, а буде зосереджена на зусиллях, спрямованих на заохочення "Хезболли" здати зброю.

Ліванська армія і уряд не говорять про війну. Вони говорять про те, як переконати "Хезболлу" здати цю зброю 

- сказав Баррак. До візиту в Бейрут він зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Ізраїль заявив: ми не хочемо окупувати Ліван. Ми готові вивести війська з Лівану і виконаємо ці очікування щодо виведення військ за допомогою нашого плану, як тільки побачимо, який план дійсно передбачає роззброєння "Хезболли"

- сказав він.

Також повідомляється, що після зустрічі з делегацією США прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам заявив: Ліван розпочав незворотний процес переведення всієї зброї під контроль держави, а армія має представити комплексний план щодо роззброєння "Хезболли" до наступного тижня.

Водночас лідер "Хезболли" Наїм Касем відмовився скласти зброю і заявив, що не буде обговорювати це питання, доки Ізраїль повністю не виконає угоду про припинення вогню.

Нагадаємо

Лідер "Хезболли" шейх Наїм Касем загрожує Лівану конфронтацією. Угрупування звинувачує ліванський уряд у "здачі" країни Ізраїлю.

Євген Устименко

Новини Світу
Ізраїль
Міністерство оборони Ізраїлю
Reuters
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки