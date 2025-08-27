$41.430.15
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Ливанское правительство 31 августа представит план, по которому радикальная группировка должна сложить оружие. Лидер "Хезболлы" заявил, что не будет его выполнять, пока Израиль не выполнит соглашение о прекращении огня.

Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters

Власти Ливана представят в воскресенье, 31 августа, план, который должен убедить радикальную группировку "Хезболла" сложить оружие, а Израиль, как ожидается, представит соответствующую программу вывода своих войск с ливанской территории. Об этом заявил высокопоставленный американский посланник Томас Баррак, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая после переговоров с президентом Ливана Жозефом Ауном, Баррак сказал, что ливанское предложение не будет предусматривать военного принуждения, а будет сосредоточено на усилиях, направленных на поощрение "Хезболлы" сдать оружие.

Ливанская армия и правительство не говорят о войне. Они говорят о том, как убедить "Хезболлу" сдать это оружие 

- сказал Баррак. До визита в Бейрут он встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израиль заявил: мы не хотим оккупировать Ливан. Мы готовы вывести войска из Ливана и выполним эти ожидания по выводу войск с помощью нашего плана, как только увидим, какой план действительно предусматривает разоружение "Хезболлы"

- сказал он.

Также сообщается, что после встречи с делегацией США премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил: Ливан начал необратимый процесс перевода всего оружия под контроль государства, а армия должна представить комплексный план по разоружению "Хезболлы" до следующей недели.

В то же время лидер "Хезболлы" Наим Касем отказался сложить оружие и заявил, что не будет обсуждать этот вопрос, пока Израиль полностью не выполнит соглашение о прекращении огня.

Напомним

Лидер "Хезболлы" шейх Наим Касем угрожает Ливану конфронтацией. Группировка обвиняет ливанское правительство в "сдаче" страны Израилю.

Евгений Устименко

