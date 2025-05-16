Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по подозрению в нападении

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф
15 мая, 18:19 • 41107 просмотра

Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф

15 мая, 16:24 • 78446 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 15:19 • 63629 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 101588 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 112361 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 162951 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 148332 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 313550 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 104738 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 72117 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.5м/с
90%
747мм
Популярные новости

На востоке Днепропетровщины активизировались вражеские БПЛА: возможна работа ПВО

15 мая, 19:05 • 15973 просмотра

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

15 мая, 19:31 • 23528 просмотра

Рубио не будет на переговорах в Стамбуле из-за "низкого уровня делегации рф"

15 мая, 19:41 • 15679 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

02:19 • 17611 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

03:59 • 16761 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 78491 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 127358 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 193422 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 259608 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 313567 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Турция

Стамбул

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 31267 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 70993 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 101561 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 136364 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 85219 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по подозрению в нападении

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Американский певец Крис Браун обвинен в нанесении тяжких телесных повреждений. Инцидент произошел в клубе Лондона в феврале 2023, задержали в Манчестере.

Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по подозрению в нападении

Американский певец Криса Брауна задержан в Лондоне. Исполнителю  предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений в связи с вероятным нападением, произошедшим в феврале 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британские правоохранительные органы, издание The Sun.

Детали

По заявлениям Лондонской столичной полиции и Службы королевской прокуратуры (CPS), Брауна должны доставить в магистратский суд в пятницу, 16 мая.

Отмечается, что инцидент, в связи с которым возбуждено дело, произошел 19 февраля 2023 года в одном из клубов на площади Гановер в центральном Лондоне.

Крису Брауну, 36 лет (05.05.89), гражданину США, в четверг, 15 мая, было предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Он остается под стражей и предстанет перед магистратским судом Манчестера в 10:00 в пятницу, 16 мая

- говорится в заметке полиции.

Как сообщила газета The Sun,  Браун был задержан в отеле в Манчестере по подозрению в нападении на музыкального продюсера в клубе Tape в Лондоне.

Крис Браун - известный R&B-исполнитель, автор хитов Loyal, Run It и Under the Influence, в следующем месяце должен начать мировой тур, в рамках которого запланированы концерты, в частности в Манчестере.

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella21.04.25, 11:54 • 64762 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧПНовости Мира
Соединенные Штаты
Лондон
Brent
$64.63
Bitcoin
$104,194.80
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,214.62
Ethereum
$2,581.75