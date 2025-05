Американского певца Криса Брауна задержали в Британии по подозрению в нападении

Американский певец Криса Брауна задержан в Лондоне. Исполнителю предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений в связи с вероятным нападением, произошедшим в феврале 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британские правоохранительные органы, издание The Sun.

Детали

По заявлениям Лондонской столичной полиции и Службы королевской прокуратуры (CPS), Брауна должны доставить в магистратский суд в пятницу, 16 мая.

Отмечается, что инцидент, в связи с которым возбуждено дело, произошел 19 февраля 2023 года в одном из клубов на площади Гановер в центральном Лондоне.

Крису Брауну, 36 лет (05.05.89), гражданину США, в четверг, 15 мая, было предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Он остается под стражей и предстанет перед магистратским судом Манчестера в 10:00 в пятницу, 16 мая - говорится в заметке полиции.

Как сообщила газета The Sun, Браун был задержан в отеле в Манчестере по подозрению в нападении на музыкального продюсера в клубе Tape в Лондоне.

Крис Браун - известный R&B-исполнитель, автор хитов Loyal, Run It и Under the Influence, в следующем месяце должен начать мировой тур, в рамках которого запланированы концерты, в частности в Манчестере.

