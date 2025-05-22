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Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

Киев • УНН

 • 3894 просмотра

Американского певца Криса Брауна выпустили под залог после ареста за нападение в ночном клубе Лондона. Ему пришлось внести 5,9 млн евро, чтобы подготовиться к предстоящему мировому турне.

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

36-летнего американского певца отпустили на свободу, чтобы он мог подготовиться к турне, но Браун должен был внести миллионы долларов в качестве залога.

Передает УНН со ссылкой на AFP и BBC.

Детали

Певец и актер Крис Браун, обвиняемый в Соединенном Королевстве в нападении и нанесении побоев в ночном клубе, освобожден под залог после ареста за нападение и побои. Артисту пришлось внести залог в размере пяти миллионов фунтов стерлингов (около 5,9 миллиона евро).

Контекст

Исполнитель "Under The Influence" был арестован в четверг около 2 часов ночи в отеле в Манчестере за "нападение, которое, вероятно, имело место в заведении на Ганновер-сквер в Лондоне 19 февраля 2023 года".

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По данным BBC и других СМИ, Брауна обвиняют в нападении на музыкального продюсера Эйба Диау в ночном клубе в лондонском районе Мейфэр во время турне по Великобритании. Сообщается, что среди прочего он бросил бутылку в голову Диао и попал в него, когда тот лежал на земле. Браун пока не прокомментировал публично обвинения.

Справка

Крис Браун - известный R&B-исполнитель, автор хитов Loyal, Run It и Under the Influence, в следующем месяце должен начать мировой тур, в рамках которого запланированы концерты, в частности в Манчестере.

Дополнение

В прошлом Криса Брауна неоднократно обвиняли в нападениях, в частности, он был признан виновным в избиении своей тогдашней девушки Рианны перед церемонией вручения премии "Грэмми" в 2009 году, из-за чего поп-звезда была вынуждена пропустить ежегодную церемонию вручения премии музыкальной индустрии.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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