Зеленський прибув до Галіфаксу: подробиці візиту президента
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, прибув до канадського міста Галіфакс. Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, передає УНН.
Деталі
За словами речника Президента, у Зеленського запланована зустріч з премʼєр-міністром Канади Марком Карні та спільна телефонна розмова з лідерами Європи.
Далі Президент України вирушить в США, де в нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.
Інших деталей речник Зеленського не навів.
Нагадаємо
Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським 28 грудня у Флориді. Двостороння зустріч відбудеться в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом.
Сам Трамп заявив: він вірить, що ця зустріч з Зеленським буде продуктивною.
Водночас CNN повідомляє, що Європа та США готуються до сюрпризів після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.