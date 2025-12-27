$41.930.00
Рубрики
Зеленський прибув до Галіфаксу: подробиці візиту президента

Київ • УНН

 • 3044 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 27 грудня прибув до канадського міста Галіфакс. Про це повідомив його речник Сергій Никифоров.

Зеленський прибув до Галіфаксу: подробиці візиту президента

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, прибув до канадського міста Галіфакс. Про це повідомив його речник Сергій Никифоров, передає УНН.

Деталі

За словами речника Президента, у Зеленського запланована зустріч з премʼєр-міністром Канади Марком Карні та спільна телефонна розмова з лідерами Європи.

Далі Президент України вирушить в США, де в нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.

Інших деталей речник Зеленського не навів.

Нагадаємо

Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським 28 грудня у Флориді. Двостороння зустріч відбудеться в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом.

Сам Трамп заявив: він вірить, що ця зустріч з Зеленським буде продуктивною.

Водночас CNN повідомляє, що Європа та США готуються до сюрпризів після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Канада
Володимир Зеленський
Україна