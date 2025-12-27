$41.930.00
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
15:21 • 8816 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 9978 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
11:54 • 12590 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 31884 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 35387 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 84385 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 46822 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 48259 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 66599 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский прибыл в Галифакс: подробности визита президента

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря прибыл в канадский город Галифакс. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Зеленский прибыл в Галифакс: подробности визита президента

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в канадский город Галифакс. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря Президента, у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Канады Марком Карни и совместный телефонный разговор с лидерами Европы.

Далее Президент Украины отправится в США, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.

Других деталей пресс-секретарь Зеленского не привел.

Напомним

Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря во Флориде. Двусторонняя встреча состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени.

Сам Трамп заявил: он верит, что эта встреча с Зеленским будет продуктивной.

В то же время CNN сообщает, что Европа и США готовятся к сюрпризам после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Канада
Владимир Зеленский
Украина