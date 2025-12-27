Зеленский прибыл в Галифакс: подробности визита президента
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря прибыл в канадский город Галифакс. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в канадский город Галифакс. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает УНН.
Детали
По словам пресс-секретаря Президента, у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Канады Марком Карни и совместный телефонный разговор с лидерами Европы.
Далее Президент Украины отправится в США, где у него запланирована встреча с Дональдом Трампом.
Других деталей пресс-секретарь Зеленского не привел.
Напомним
Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским 28 декабря во Флориде. Двусторонняя встреча состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени.
Сам Трамп заявил: он верит, что эта встреча с Зеленским будет продуктивной.
В то же время CNN сообщает, что Европа и США готовятся к сюрпризам после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.