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Певец Крис Браун не признал вину по делу о нападении в Лондоне

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Певец Крис Браун заявил о своей невиновности по делу о нанесении тяжких телесных повреждений мужчине во время инцидента в ночном клубе Лондона в 2023 году. Звезде предъявлено обвинение в нападении, в ходе которого жертву "несколько раз ударили бутылкой, а затем преследовали и били кулаками и ногами".

Певец Крис Браун не признал вину по делу о нападении в Лондоне

Американский певец Крис Браун заявил о своей невиновности в деле о нанесении тяжких телесных повреждений во время инцидента в ночном клубе Лондона в 2023 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Подробности

В пятницу утром артист появился в Королевском суде Саутерк в центре Лондона, где во время слушания не признал себя виновным в обвинении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, сообщает полиция Лондона.

Согласно информации правоохранителей, речь идет о событиях двухлетней давности, которые якобы имели место в лондонском клубе.

Звезде предъявлено обвинение в нападении, во время которого жертву якобы "несколько раз ударили бутылкой, а затем преследовали и били кулаками и ногами".

Криса Брауна задержали в прошлом месяце в Манчестере, но после внесения залога в размере 5 млн 900 тыс евро его освободили. После этого Браун продолжил концертный тур и выступил, в частности, в Кардиффе (Уэльс).

Дополнение

В прошлом у Брауна было несколько проблем с правоохранительными органами. Самым известным является то, что певец признал себя виновным в тяжком преступлении, совершенном против своей тогдашней девушки, певицы Рианны, в 2009 году.

Ему было назначено реабилитацию, но позже из реабилитационного центра его перевели в тюрьму округа Лос-Анджелес и освободили в июне 2014 года. Условный срок Брауна по этому делу длился до 2015 года.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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