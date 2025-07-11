Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям

Засновник італійського модного дому Armani Джорджіо Армані у п'ятницю, в день свого 91-річчя, опублікував повідомлення про те, що повернеться у вересні, після того, як через проблеми зі здоров'ям він пропустив покази мод у Мілані та Парижі в останні тижні, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Джорджіо Армані вперше пропустив один зі своїх показів. Минулого місяця його компанія заявила, що він відновлюється вдома, не розкриваючи подробиць про стан його здоров'я, тоді як італійські агентства новин повідомили, що він провів кілька днів у лікарні.

Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні

"В останні кілька тижнів я дуже сильно відчував підтримку тих, хто думав про мене", - написав Армані у відкритому листі, опублікованому кількома італійськими газетами, згадавши сім'ю, колег, співробітників, пресу та користувачів соціальних мереж.

"Сьогодні, у мій 91-й день народження, я хочу подякувати всім вам за ту близькість, яку ви мені дарували. Мені було нелегко не чути ваших оплесків наживо. Дякую вам від щирого серця, і побачимось знову у вересні", - додав він.

Наступний Тиждень моди у Мілані пройде з 23 по 29 вересня.