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Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Основатель Armani Джорджио Армани, которому исполнился 91 год, сообщил о своем возвращении в сентябре после пропущенных показов мод. Он поблагодарил за поддержку и подтвердил, что чувствует себя лучше.

Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем

Основатель итальянского модного дома Armani Джорджио Армани в пятницу, в день своего 91-летия, опубликовал сообщение о том, что вернется в сентябре, после того как из-за проблем со здоровьем он пропустил показы мод в Милане и Париже в последние недели, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Джорджио Армани впервые пропустил один из своих показов. В прошлом месяце его компания заявила, что он восстанавливается дома, не раскрывая подробностей о состоянии его здоровья, тогда как итальянские агентства новостей сообщили, что он провел несколько дней в больнице.

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"В последние несколько недель я очень сильно чувствовал поддержку тех, кто думал обо мне", - написал Армани в открытом письме, опубликованном несколькими итальянскими газетами, упомянув семью, коллег, сотрудников, прессу и пользователей социальных сетей.

"Сегодня, в мой 91-й день рождения, я хочу поблагодарить всех вас за ту близость, которую вы мне дарили. Мне было нелегко не слышать ваших аплодисментов вживую. Спасибо вам от всего сердца, и увидимся снова в сентябре", - добавил он.

Следующая Неделя моды в Милане пройдет с 23 по 29 сентября.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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