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Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”

Київ • УНН

 • 10886 перегляди

Друга спроба АРМА знайти управителя для ТРЦ "Гулівер" триває три місяці. У фіналі залишились ПП "Лімекс Експрес Київ" та ТОВ "Алакор Сіті", власник якого має громадянство рф.

Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”

Друга спроба Агентства з розшуку і менеджменту активів знайти управителя для ТРЦ "Гулівер" затягнулася вже на три місяці. Після дискваліфікації одного претендента - "БК Міленіум", у фіналі залишились - ПП "Лімекс Експрес Київ" та ТОВ "Алакор Сіті", яке вже знімали з тендеру через російський слід. Подальше зволікання лише погіршує імідж агентства, пише УНН.

Деталі

Щодо другого претендента — ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" — наразі відсутні підтверджені факти, які б ставили під сумнів правомірність участі компанії у конкурсі. В інформаційному просторі є всього кілька згадок про цю компанію, однак вони більше схожі на спроби дискредитації, ймовірно, з боку конкурентів, ніж на реальні причини для зняття з конкурсу.

А от компанія "Алакор Сіті" вже вдруге намагається взяти участь у конкурсі і отримала відмову під час першої спроби. Ще під час першого конкурсу зʼясувалося, що власник цієї компанії - бізнесмен Дмитро Адамовський - має громадянство Канади та рф. Цю інформацію підтвердили розвідувальні органи України.

Попри це, компанію повторно допустили до конкурсу. "Алакор Сіті" очікувано намагається прикритися канадським громадянством у власника, однак жодного документа, який би підтверджував вихід із громадянства держави-агресора, не надає. Натомість компанія подала позов до Київського окружного адміністративного суду. Суддя Євген Сас розглядає справу про оскарження їхньої дискваліфікації, що зайвий раз показує, що "Алакор Сіті" налаштована на довгу гру і подальше затягування конкурсу.

Така ситуація - ризик втрати "обличчя" для Агентства з розшуку і менеджменту активів, яке публічно декларує боротьбу з російським впливом, але розглядає як кандидата на управителя об’єкту у центрі столиці компанію з таким бекграундом.

"АРМА не допустить до управління компанії, причетні до корупційних схем, власника арештованого активу або пов'язані з російською федерацією. Вже відбувається детальна перевірка тендерної документації та всіх учасників на їх причетність до власника та рф", - наголошували раніше в АРМА.

Варто зазначити, що у першому і другому конкурсах участь взяли майже ті самі гравці. Мова йде про "БК МІЛЕНІУМ" і ТОВ "Алакор Сіті". Усі прагнення голови АРМА Олени Думи залучити іноземних управителів чи потужні українські компанії — провалилися. Як зазначали раніше експерти і нардепи, бізнес не бачить привабливості у співпраці з АРМА. 

Тож очікувати, що у третьому конкурсі зʼявляться якісь "нові ідеальні кандидати" — нереалістично. Більше того — новий конкурс означає затягування процесу ще на кілька місяців.

Зважаючи на бекґраунд компанії "Алакор Сіті", залишається один логічний шлях - обирати ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" як єдину компанію, яка не викликає питань з точки зору національної безпеки, і яка відповідає формальним вимогам. Якщо в неї немає очевидних порушень — її вочевидь варто призначати управителем. Інакше - новий конкурс, що дорівнює втраті часу і не гарантує кращого результату.

АРМА має почати діяти швидко та прозоро. Після двох спроб з одним і тим самим "російським" учасником продовження затягування виглядає вже не як обачність, а як саботаж.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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