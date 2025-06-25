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Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом

Київ • УНН

 • 12525 перегляди

Компанія "Алакор Сіті", яка прагне управляти ТРЦ "Гулівер", спростовує громадянство рф у свого власника Дмитра Адамовського. Однак розвідка України офіційно підтверджує його громадянство Канади та рф, незважаючи на надані компанією документи.

Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом

Компанія "Алакор Сіті", яка хоче отримати в управління столичний ТРЦ "Гулівер", почала поспішно спростовувати наявність російського громадянства у їхнього власника. У своїх поясненнях компанія намагається переконати, що у бенефіціара лише канадський паспорт та посвідка на проживання в Україні. Однак офіційно підтверджені українськими розвідувальними органами факти свідчать про інше, пише УНН.

Деталі

Компанія "Алакор Сіті" вже вдруге намагається отримати в управління ТРЦ "Гулівер". Під час перевірки документів цієї ТОВ виявилось, що власник компанії Дмитро Адамовський має громадянство рф.

У відповіді розвідувальних органів на запит АРМА чітко зазначено:

"Адамовський Д.А., який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Алакор Сіті", має громадянство Канади та рф (а також посвідку на проживання в Україні)".

У відповідь на цю інформацію ТОВ "Алакор Сіті" подала скаргу на вимоги до другого конкурсу на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер" і додала копії паспорта громадянина Канади, виданого на ім'я Дмитра Адамовського та посвідки на постійне проживання в Україні, оформленої з 28 серпня 2015 року. 

Ці документи компанія подає як аргумент, що Адамовський не є громадянином росії.

Також у поясненнях "Алакор Сіті" йдеться, що до травня 2022 року компанія належала структурам, кінцевим бенефіціаром яких був громадянин рф Андрєєв. У кінці травня він вийшов зі складу власників, передавши частки АТ "Закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Центавр", кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин Канади Дмитро Адамовський. І саме цей перехід, на думку "Алакор Сіті", міг стати причиною того, що розвідка вказала на зв’язок компанії з росією. 

Однак відповідь розвідувальних органів України є однозначною - кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Алакор Сіті" Дмитро Адамовський має громадянство Канади та рф.

Це — пряме підтвердження подвійного громадянства. І це не стосується попередніх власників.

Крім того, згадки про громадянство російської федерації у Дмитра Адамовського були офіційно зафіксовані в українських державних реєстрах, зокрема в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Згодом ця інформація була змінена — тепер у полі "громадянство" зазначено Канаду.

Якщо "Алакор Сіті" справді хотіла спростувати офіційно підтверджену інформацію, мала б надати довідку про втрату громадянства рф або хоча б заяву про відмову. Натомість компанія демонструє канадський паспорт, який жодним чином не виключає наявність російського. Тим паче, що росія не забороняє своїм громадянам мати паспорти інших країн.

У цій ситуації складається враження, що "Алакор Сіті" намагається ввести в оману АРМА та контролюючі органи - мовляв, якщо є посвідка та канадський паспорт, то з країною-агресором все вже давно не актуально. Але державні органи мають офіційну довідку від української розвідки.

"Алакор Сіті" вдруге намагається отримати під контроль один з найбільших ТРЦ у столиці. Але з кожним новим кроком компанії стає зрозуміло: замість прозорості — спроби відволікти увагу. А замість чесної конкуренції — маніпуляції.

Нагадаємо

ТОВ "Алакор Сіті" також має суттєві фінансові проблеми. Як стало відомо з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Державна податкова служба України вимагає від компанії сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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