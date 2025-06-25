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Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом

Киев • УНН

 • 7686 просмотра

Компания "Алакор Сити", стремящаяся управлять ТРЦ "Гулливер", опровергает гражданство рф у своего владельца Дмитрия Адамовского. Однако разведка Украины официально подтверждает его гражданство Канады и рф, несмотря на предоставленные компанией документы.

Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом

Компания "Алакор Сити", которая хочет получить в управление столичный ТРЦ "Гулливер", начала спешно опровергать наличие российского гражданства у их владельца. В своих объяснениях компания пытается убедить, что у бенефициара только канадский паспорт и вид на жительство в Украине. Однако официально подтвержденные украинскими разведывательными органами факты свидетельствуют об ином, пишет УНН.

Детали

Компания "Алакор Сити" уже второй раз пытается получить в управление ТРЦ "Гулливер". Во время проверки документов этого ООО оказалось, что владелец компании Дмитрий Адамовский имеет гражданство рф.

В ответе разведывательных органов на запрос АРМА четко указано:

"Адамовский Д.А., который является конечным бенефициарным владельцем ООО "Алакор Сити", имеет гражданство Канады и рф (а также вид на жительство в Украине)".

В ответ на эту информацию ООО "Алакор Сити" подала жалобу на требования ко второму конкурсу на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер" и добавила копии паспорта гражданина Канады, выданного на имя Дмитрия Адамовского и вида на постоянное проживание в Украине, оформленного с 28 августа 2015 года. 

Эти документы компания подает как аргумент, что Адамовский не является гражданином россии.

Также в объяснениях "Алакор Сити" говорится, что до мая 2022 года компания принадлежала структурам, конечным бенефициаром которых был гражданин рф Андреев. В конце мая он вышел из состава владельцев, передав доли АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд "Центавр", конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин Канады Дмитрий Адамовский. И именно этот переход, по мнению "Алакор Сити", мог стать причиной того, что разведка указала на связь компании с россией. 

Однако ответ разведывательных органов Украины является однозначным - конечный бенефициарный владелец ООО "Алакор Сити" Дмитрий Адамовский имеет гражданство Канады и рф.

Это — прямое подтверждение двойного гражданства. И это не касается предыдущих владельцев.

Кроме того, упоминания о гражданстве российской федерации у Дмитрия Адамовского были официально зафиксированы в украинских государственных реестрах, в частности в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований. Впоследствии эта информация была изменена — теперь в поле "гражданство" указано Канаду.

Если "Алакор Сити" действительно хотела опровергнуть официально подтвержденную информацию, должна была бы предоставить справку об утрате гражданства рф или хотя бы заявление об отказе. Вместо этого компания демонстрирует канадский паспорт, который никоим образом не исключает наличие российского. Тем более, что россия не запрещает своим гражданам иметь паспорта других стран.

В этой ситуации складывается впечатление, что "Алакор Сити" пытается ввести в заблуждение АРМА и контролирующие органы - мол, если есть вид на жительство и канадский паспорт, то со страной-агрессором все уже давно не актуально. Но государственные органы имеют официальную справку от украинской разведки.

"Алакор Сити" во второй раз пытается получить под контроль один из крупнейших ТРЦ в столице. Но с каждым новым шагом компании становится понятно: вместо прозрачности — попытки отвлечь внимание. А вместо честной конкуренции — манипуляции.

Напомним

ООО "Алакор Сити" также имеет существенные финансовые проблемы. Как стало известно из данных Единого государственного реестра судебных решений, Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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