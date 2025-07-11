Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Вторая попытка Агентства по розыску и менеджменту активов найти управляющего для ТРЦ "Гулливер" затянулась уже на три месяца. После дисквалификации одного претендента - "БК Миллениум", в финале остались - ЧП "Лимекс Экспресс Киев" и ООО "Алакор Сити", которое уже снимали с тендера из-за российского следа. Дальнейшее промедление только ухудшает имидж агентства, пишет УНН.

Детали

Что касается второго претендента — ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" — на данный момент отсутствуют подтвержденные факты, которые бы ставили под сомнение правомерность участия компании в конкурсе. В информационном пространстве есть всего несколько упоминаний об этой компании, однако они больше похожи на попытки дискредитации, вероятно, со стороны конкурентов, чем на реальные причины для снятия с конкурса.

А вот компания "Алакор Сити" уже во второй раз пытается принять участие в конкурсе и получила отказ во время первой попытки. Еще во время первого конкурса выяснилось, что владелец этой компании - бизнесмен Дмитрий Адамовский - имеет гражданство Канады и рф. Эту информацию подтвердили разведывательные органы Украины.

Несмотря на это, компанию повторно допустили к конкурсу. "Алакор Сити" ожидаемо пытается прикрыться канадским гражданством у владельца, однако ни одного документа, который бы подтверждал выход из гражданства государства-агрессора, не предоставляет. Вместо этого компания подала иск в Киевский окружной административный суд. Судья Евгений Сас рассматривает дело об оспаривании их дисквалификации, что лишний раз показывает, что "Алакор Сити" настроена на долгую игру и дальнейшее затягивание конкурса.

Такая ситуация - риск потери "лица" для Агентства по розыску и менеджменту активов, которое публично декларирует борьбу с российским влиянием, но рассматривает в качестве кандидата на управляющего объектом в центре столицы компанию с таким бэкграундом.

"АРМА не допустит к управлению компании, причастные к коррупционным схемам, владельца арестованного актива или связанные с российской федерацией. Уже происходит детальная проверка тендерной документации и всех участников на их причастность к владельцу и рф", - отмечали ранее в АРМА.

Стоит отметить, что в первом и втором конкурсах приняли участие почти те же игроки. Речь идет о "БК МИЛЛЕНИУМ" и ООО "Алакор Сити". Все стремления главы АРМА Елены Думы привлечь иностранных управляющих или мощные украинские компании — провалились. Как отмечали ранее эксперты и нардепы, бизнес не видит привлекательности в сотрудничестве с АРМА.

Поэтому ожидать, что в третьем конкурсе появятся какие-то "новые идеальные кандидаты" — нереалистично. Более того — новый конкурс означает затягивание процесса еще на несколько месяцев.

Учитывая бэкграунд компании "Алакор Сити", остается один логический путь - выбирать ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" как единственную компанию, которая не вызывает вопросов с точки зрения национальной безопасности, и которая соответствует формальным требованиям. Если у нее нет очевидных нарушений — ее очевидно стоит назначать управляющим. Иначе - новый конкурс, что равносильно потере времени и не гарантирует лучшего результата.

АРМА должна начать действовать быстро и прозрачно. После двух попыток с одним и тем же "российским" участником продолжение затягивания выглядит уже не как осмотрительность, а как саботаж.