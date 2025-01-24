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П’ять культових фільмів про шпигунство: що подивитися у вихідні

П’ять культових фільмів про шпигунство: що подивитися у вихідні

Київ • УНН

 • 180343 перегляди

Добірка культових фільмів про шпигунів та таємних агентів, від класичного "Шпигун, вийди геть!" до захоплюючого "Kingsman: Таємна служба". Неймовірні історії про розвідку, зради та секретні операції від найкращих режисерів світу.

Шалені шпигунські перегони, таємниці, кохання, загадки і навіть більше, все це для поціновувачів крутого кіно. УНН пропонує підбірку пригодницьких фільмів, які можна подивитись на вихідних.

Шпигун, вийди геть! (Tinker Tailor Soldier Spy) 2011 - у розпал холодної війни британська розвідка виявляє, що в організації з'явився подвійний агент. Він професійний і хитрий, тому виявити його непросто. Для виявлення шпигуна залучають досвідченого відставного офіцера, який знає всю внутрішню систему таємничої агентури. Розслідування строго засекречено навіть від керівництва бюро, адже під підозрою всі, без винятку. І результат, отриманий в результаті "чистки", здивує навіть найхолоднокровніших резидентів.

- Жанр: Детективи, Драми, Трилери

- Країна: Франція, Велика Британія, Німеччина

- Режисер: Томас Альфредсон

- Актори: Ґері Олдмен, Марк Стронг, Джон Гарт, Ілона Кашшаї.

Kingsman: Таємна служба (Kingsman: The Secret Service) 2014 – молодий хлопець Егссі володіє неймовірним інтелектом і унікальною здатністю поглинати знання математичних наук. Подібні знання могли б стати сходинкою для кар'єри хлопця, але він не зумів правильно скористатися своїм талантом, вибравши для себе зовсім інший шлях. Навіть служба в морській піхоті не змінила його рішення. Після служби в морській піхоті він почав заробляти дрібним злодійством. Здавалося, доля злодія зумовлена, але зустріч з Гаррі Гартом дозволила йому почати з чистого аркуша. У далекому минулому батько хлопця в ході серйозної операції врятував Гаррі від неминучої загибелі, і тепер чоловік вирішив віддячити сину рятівника, запропонувавши руку допомоги. Багато років Гаррі був співробітником секретної організації. Він пропонує хлопцеві увійти до складу новобранців секретного агентства.

- Жанр: Екшн, Комедія, Пригоди, Кримінал, Трилери

- Країна: Велика Британія, США

- Режисер: Меттью Вон

- Актори: Колін Ферт, Марк Стронг, Джек Девенпорт, Семюел Л. Джексон.

007: Координати "Скайфолл" (Skyfall) 2012 - після чергового завдання у Стамбулі всі вважають Бонда загиблим від руки його напарниці Ів Маніпенні. Інтернет рясніє іменами секретних агентів 00. Гарет Маллорі - голова розвідувальної служби, незадоволений роботою керівниці Бонда і не поспішає довіряти їй. В результаті нової операції підірвано штаб-квартиру М16 і вбито агентів 00. У цей час Бонд повертається в Англію, щоб довести всім, що спецагенти цілком можуть контролювати будь-яку ситуацію. Супергероєві вдається розкрити, що за всіма злочинами ховається один із старих агентів 00 - кібертерорист Рауль Сільва.

- Жанр: Екшн, Пригоди, Трилери

- Країна: Велика Британія, США

- Режисер: Сем Мендес

- Актори: Деніел Крейг, Джуді Денч, Хав'єр Бардем, Ральф Файнс, Наомі Гарріс, Береніс Марло.

Місія неможлива: Протокол Фантом (Mission: Impossible - Ghost Protocol) 2011 - Після звинувачення в теракті на Кремль уряд США ініціює "Протокол Фантом", відключаючи всі офіційні ресурси та підтримку МВФ. Етан Гант і його команда залишаються ізольованими та змушені діяти самостійно, щоб очистити своє ім’я і запобігти новій загрозі глобального масштабу. Без будь-якої підтримки і під постійним тиском, вони мчать по всьому світу, намагаючись зупинити небезпечного злочинця, який прагне розв’язати ядерну війну. Місія стає ще складнішою, коли кожен крок може бути останнім.

- Жанр: Екшн, Пригоди, Трилери

- Країна: США, Об'єднані Арабські Емірати, Чехія

- Режисер: Бред Берд

- Актори: Том Круз, Паула Паттон, Саймон Пеґ, Джеремі Реннер, Мікаел Нюквіст.

Операція "Арго" (Argo) 2012 - революція в столиці Ірану 1979 року несе смерть всім, хто стоїть на шляху ісламізму. Особливо небезпечно бути американцем. П'ятдесят дві людини — працівники посольства США в Тегерані — взяті в полон. Шестеро врятувалися і сховалися в будинку канадського посла. Їх виявлення це питання часу. В якості рятувальної операції береться план втечі, розроблений Тоні Мендосом, який працює в ЦРУ експертом і спеціалізується по ексфільтраціі. Задум небезпечний, але іншого виходу немає.

- Жанр: США

- Країна: Драми, Історичні, Трилери, Біографія

- Режисер: Бен Аффлек

- Актори: Бен Аффлек, Браян Кренстон, Алан Аркін, Джон Ґудмен, Віктор Ґарбер, Тейт Донован.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
morska-pikhota-sshaМорська піхота США
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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