Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Безумные шпионские гонки, тайны, любовь, загадки и даже больше, все это для ценителей крутого кино. УНН предлагает подборку приключенческих фильмов, которые можно посмотреть на выходных.

Шпион, выйди вон! (Tinker Tailor Soldier Spy) 2011 - в разгар холодной войны британская разведка обнаруживает, что в организации появился двойной агент. Он профессиональный и хитрый, поэтому выявить его непросто. Для выявления шпиона привлекают опытного отставного офицера, который знает всю внутреннюю систему таинственной агентуры. Расследование строго засекречено даже от руководства бюро, ведь под подозрением все, без исключения. И результат, полученный в результате "чистки", удивит даже самых хладнокровных резидентов.

- Жанр: Детективы, Драмы, Триллеры

- Страна: Франция, Великобритания, Германия

- Режиссер: Томас Альфредсон

- Актеры: Гэри Олдмен, Марк Стронг, Джон Гарт, Илона Кашшаи.

Kingsman: Тайная служба (Kingsman: The Secret Service) 2014 - молодой парень Эгсси обладает невероятным интеллектом и уникальной способностью поглощать знания математических наук. Подобные знания могли бы стать ступенькой для карьеры парня, но он не сумел правильно воспользоваться своим талантом, выбрав для себя совсем другой путь. Даже служба в морской пехоте не изменила его решения. После службы в морской пехоте он начал зарабатывать мелким воровством. Казалось, судьба вора предопределена, но встреча с Гарри Гартом позволила ему начать с чистого листа. В далеком прошлом отец парня в ходе серьезной операции спас Гарри от неминуемой гибели, и теперь мужчина решил отблагодарить сына спасителя, предложив руку помощи. Много лет Гарри был сотрудником секретной организации. Он предлагает парню войти в состав новобранцев секретного агентства.

- Жанр: Экшн, Комедия, Приключения, Криминал, Триллеры

- Страна: Великобритания, США

- Режиссер: Мэттью Вон

- Актеры: Колин Ферт, Марк Стронг, Джек Дэвенпорт, Сэмюэл Л. Джексон.

007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) 2012 - после очередного задания в Стамбуле все считают Бонда погибшим от руки его напарницы Ив Манипенни. Интернет пестрит именами секретных агентов 00. Гарет Маллори - глава разведывательной службы, недоволен работой руководительницы Бонда и не спешит доверять ей. В результате новой операции взорвана штаб-квартира М16 и убиты агенты 00. В это время Бонд возвращается в Англию, чтобы доказать всем, что спецагенты вполне могут контролировать любую ситуацию. Супергерою удается раскрыть, что за всеми преступлениями скрывается один из старых агентов 00 - кибертеррорист Рауль Сильва.

- Жанр: Экшн, Приключения, Триллеры

- Страна: Великобритания, США

- Режиссер: Сэм Мендес

- Актеры: Дэниел Крейг, Джуди Денч, Хавьер Бардем, Ральф Файнс, Наоми Харрис, Беренис Марло.

Миссия невозможна: Протокол Фантом (Mission: Impossible - Ghost Protocol) 2011 - После обвинения в теракте на Кремль правительство США инициирует "Протокол Фантом", отключая все официальные ресурсы и поддержку МВФ. Этан Хант и его команда остаются изолированными и вынуждены действовать самостоятельно, чтобы очистить свое имя и предотвратить новую угрозу глобального масштаба. Без какой-либо поддержки и под постоянным давлением, они мчатся по всему миру, пытаясь остановить опасного преступника, который стремится развязать ядерную войну. Миссия становится еще сложнее, когда каждый шаг может быть последним.

- Жанр: Экшн, Приключения, Триллеры

- Страна: США, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия

- Режиссер: Брэд Берд

- Актеры: Том Круз, Паула Паттон, Саймон Пег, Джереми Реннер, Микаэл Нюквист.

Операция "Арго" (Argo) 2012 - революция в столице Ирана 1979 года несет смерть всем, кто стоит на пути исламизма. Особенно опасно быть американцем. Пятьдесят два человека - работники посольства США в Тегеране - взяты в плен. Шестеро спаслись и укрылись в доме канадского посла. Их обнаружение это вопрос времени. В качестве спасательной операции берется план побега, разработанный Тони Мендосом, который работает в ЦРУ экспертом и специализируется по эксфильтрации. Замысел опасен, но другого выхода нет.

- Жанр: США

- Страна: Драмы, Исторические, Триллеры, Биография

- Режиссер: Бен Аффлек

- Актеры: Бен Аффлек, Брайан Крэнстон, Алан Аркин, Джон Гудмен, Виктор Гарбер, Тейт Донован.