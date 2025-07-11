$41.770.07
48.840.21
ukenru
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
06:21 • 1626 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
05:21 • 5928 перегляди
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині
02:07 • 11161 перегляди
Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах
10 липня, 16:18 • 23120 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 114393 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 123070 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
10 липня, 13:33 • 65585 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
10 липня, 13:06 • 61121 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
10 липня, 11:35 • 43649 перегляди
Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини
10 липня, 10:35 • 81370 перегляди
ЄС запускає новий фонд для відбудови України і оголосив про можливість залучити до €10 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.9м/с
60%
746мм
Популярнi новини
Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села00:48 • 14793 перегляди
Нічний удар по Чугуєву: зруйновані будинки та лікарня, є поранені01:03 • 8012 перегляди
Ранковий вибух у Харкові: ворог атакує місто ударними дронами02:42 • 11324 перегляди
Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад03:12 • 15785 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 11868 перегляди
Публікації
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 11911 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 78350 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 114370 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 123046 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 107119 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Харків
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 26162 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 168718 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 296255 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 473432 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 300570 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину

Київ • УНН

 • 1516 перегляди

У Києві проводили ремонт мереж вуличного освітлення на центральних вулицях, що спричинило короткочасні денні включення ліхтарів. Це було необхідно для виявлення несправних світильників та перевірки роботи мережі після ремонту.

У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину

Впродовж кількох днів на деяких центральних вулицях Києва проводився ремонт мереж вуличного освітлення. У зв’язку з цим здійснювалися короткочасні включення вуличних ліхтарів у денний період доби з метою виявлення неробочих світильників, повідомили в КМДА відповідаючи на запит журналіста УНН.

Деталі

В рамках робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення фахівцями КП "Київміськсвітло" проводилась діагностика та ремонт мережі вуличного освітлення за локаціями вул. Велика Васильківська в районі площі Бессарабської, проїзд Бессарабський, вул. Басейна. Для візуального виявлення неробочих світильників здійснювались короткочасні включення мережі до та після її ремонту

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 8 липня було відновлено роботу 4-х світильників по другій локації та 3-х світильників по третій.

Також повідомляється, що 9 та 10 липня проводилися ремонті роботи мережі із заміною ламп по вул. Хрещатик та Велика Васильківська на ділянці від площі Бессарабської до площі Українських Героїв. Вони також супроводжувалися нетривалими включеннями для виявлення неробочих світлоточок.

Доповнення

У зв'язку з необхідністю обмежити споживання електроенергії через російські атаки на енергетичні об'єкти, з 1 липня у Волинській області буде призупинено зовнішнє освітлення вздовж автошляхів державного значення, за винятком міжнародних пунктів пропуску та понад сотні пішохідних переходів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКиїв
Волинська область
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9