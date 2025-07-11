У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину

Впродовж кількох днів на деяких центральних вулицях Києва проводився ремонт мереж вуличного освітлення. У зв’язку з цим здійснювалися короткочасні включення вуличних ліхтарів у денний період доби з метою виявлення неробочих світильників, повідомили в КМДА відповідаючи на запит журналіста УНН.

Деталі

В рамках робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення фахівцями КП "Київміськсвітло" проводилась діагностика та ремонт мережі вуличного освітлення за локаціями вул. Велика Васильківська в районі площі Бессарабської, проїзд Бессарабський, вул. Басейна. Для візуального виявлення неробочих світильників здійснювались короткочасні включення мережі до та після її ремонту - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 8 липня було відновлено роботу 4-х світильників по другій локації та 3-х світильників по третій.

Також повідомляється, що 9 та 10 липня проводилися ремонті роботи мережі із заміною ламп по вул. Хрещатик та Велика Васильківська на ділянці від площі Бессарабської до площі Українських Героїв. Вони також супроводжувалися нетривалими включеннями для виявлення неробочих світлоточок.

Доповнення

У зв'язку з необхідністю обмежити споживання електроенергії через російські атаки на енергетичні об'єкти, з 1 липня у Волинській області буде призупинено зовнішнє освітлення вздовж автошляхів державного значення, за винятком міжнародних пунктів пропуску та понад сотні пішохідних переходів.