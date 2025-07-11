В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину

В течение нескольких дней на некоторых центральных улицах Киева проводился ремонт сетей уличного освещения. В связи с этим осуществлялись кратковременные включения уличных фонарей в дневное время суток с целью выявления нерабочих светильников, сообщили в КГГА, отвечая на запрос журналиста УНН.

Детали

В рамках работ по содержанию сетей наружного освещения специалистами КП "Киевгорсвет" проводилась диагностика и ремонт сети уличного освещения по локациям ул. Большая Васильковская в районе Бессарабской площади, Бессарабский проезд, ул. Бассейная. Для визуального выявления нерабочих светильников осуществлялись кратковременные включения сети до и после ее ремонта - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 8 июля была восстановлена работа 4-х светильников по второй локации и 3-х светильников по третьей.

Также сообщается, что 9 и 10 июля проводились ремонтные работы сети с заменой ламп по ул. Крещатик и Большая Васильковская на участке от Бессарабской площади до площади Украинских Героев. Они также сопровождались непродолжительными включениями для выявления нерабочих светоточек.

Дополнение

В связи с необходимостью ограничить потребление электроэнергии из-за российских атак на энергетические объекты, с 1 июля в Волынской области будет приостановлено наружное освещение вдоль автодорог государственного значения, за исключением международных пунктов пропуска и более сотни пешеходных переходов.