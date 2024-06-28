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На Волині з липня тимчасово припиняють освітлювати автомобільні дороги

Київ • УНН

 • 17912 перегляди

У зв'язку з необхідністю обмежити споживання електроенергії через російські атаки на енергетичні об'єкти, з 1 липня у Волинській області буде призупинено зовнішнє освітлення вздовж автошляхів державного значення, за винятком міжнародних пунктів пропуску та понад сотні пішохідних переходів.

На Волині з липня тимчасово припиняють освітлювати автомобільні дороги

У Волинській області задля економії електроенергії  з  1 липня призупиняють освітлення доріг державного значення. У темну пору доби ліхтарі вмикатимуть лише на міжнародних автомобільних пунктах пропуску та на понад сотні пішохідних переходах. Про це у п'ятницю, 28 червня, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, передає УНН.

У зв’язку з необхідністю обмеження споживання електричної енергії внаслідок постійних атак рф на енергетичні об’єкти з 1 липня 2024 року припиняємо роботу ліній зовнішнього освітлення, що розташовані вздовж автомобільних доріг державного значення в межах Волинської області

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у темну пору доби освітлюватимуться лише міжнародні автомобільні пункти пропуску та понад сотня пішохідних переходів. На автодорогах, що мають по дві смуги руху в одному напрямку, вмикатимуть ліхтарі із настанням сутінків до 24.00 год.

Також у Службі запевнили, що шукатимуть можливості освітлювати й інші "зебри" в населених пунктах – підключивши живлення до окремих електроопор.

Водії та пішоходів закликали бути обачними і відповідальними на автошляхах, особливо в межах населених пунктів та поблизу пішохідних переходів.

Міненерго про ситуацію в енергосистемі: кожного дня отримуємо нові пошкодження28.06.24, 09:43 • 24468 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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