На Волині з липня тимчасово припиняють освітлювати автомобільні дороги
Київ • УНН
У зв'язку з необхідністю обмежити споживання електроенергії через російські атаки на енергетичні об'єкти, з 1 липня у Волинській області буде призупинено зовнішнє освітлення вздовж автошляхів державного значення, за винятком міжнародних пунктів пропуску та понад сотні пішохідних переходів.
У Волинській області задля економії електроенергії з 1 липня призупиняють освітлення доріг державного значення. У темну пору доби ліхтарі вмикатимуть лише на міжнародних автомобільних пунктах пропуску та на понад сотні пішохідних переходах. Про це у п'ятницю, 28 червня, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, передає УНН.
У зв’язку з необхідністю обмеження споживання електричної енергії внаслідок постійних атак рф на енергетичні об’єкти з 1 липня 2024 року припиняємо роботу ліній зовнішнього освітлення, що розташовані вздовж автомобільних доріг державного значення в межах Волинської області
Зазначається, що у темну пору доби освітлюватимуться лише міжнародні автомобільні пункти пропуску та понад сотня пішохідних переходів. На автодорогах, що мають по дві смуги руху в одному напрямку, вмикатимуть ліхтарі із настанням сутінків до 24.00 год.
Також у Службі запевнили, що шукатимуть можливості освітлювати й інші "зебри" в населених пунктах – підключивши живлення до окремих електроопор.
Водії та пішоходів закликали бути обачними і відповідальними на автошляхах, особливо в межах населених пунктів та поблизу пішохідних переходів.
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