На Волыни с июля временно прекращают освещать автомобильные дороги

В Волынской области для экономии электроэнергии с 1 июля приостанавливают освещение дорог государственного значения. В темное время суток фонари будут включать только на международных автомобильных пунктах пропуска и на более сотни пешеходных переходах. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области, передает УНН.

В связи с необходимостью ограничения потребления электрической энергии вследствие постоянных атак рф на энергетические объекты с 1 июля 2024 года прекращаем работу линий наружного освещения, расположенных вдоль автомобильных дорог государственного значения в пределах Волынской области - говорится в сообщении.

Отмечается, что в темное время суток будут освещаться только международные автомобильные пункты пропуска и более сотни пешеходных переходов. На автодорогах, имеющих по две полосы движения в одном направлении, будут включать фонари с наступлением сумерек до 24.00.

Также в Службе заверили, что будут искать возможности освещать и другие "зебры" в населенных пунктах - подключив питание к отдельным электроопорам.

Водителей и пешеходов призвали быть осмотрительными и ответственными на автодорогах, особенно в пределах населенных пунктов и вблизи пешеходных переходов.

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