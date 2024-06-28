В прифронтовых областях Украины ситуация с энергоснабжением остается сложной из-за постоянных обстрелов, которые приводят к технологическим нарушениям и повреждениям линий и кабелей.

Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Самая сложная ситуация обычно в прифронтовых областях. ведь кроме графиков отключений там часто действуют технологические нарушения из-за обстрелов. К сожалению, мы практически каждый день получаем новые повреждения линий и кабелей, что влияет на состояние энергосистемы именно в этих регионах - говорит Гринчук.

По ее словам, Минэнерго активно работает над усилением противовоздушной обороны именно для защиты энергетических объектов.

Мы сейчас аккумулировали все ресурсы, которые только можно - это внутренние силы и помощь от наших партнеров. Мы постоянно работаем над тем, чтобы у наших энергетических компаний хватало оборудования для восстановления и проведения ремонтов. На сегодня, у нас есть дополнительные взносы в фонд поддержки энергетики и мы постоянно осуществляем закупку дополнительного оборудования. Коллеги-партнеры на двусторонней основе помогают нам непосредственно закупая существующее у них оборудование - говорит Гринчук.

Напомним,

В Украине почасовые графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всего дня 28 июня по указанию "Укрэнерго".