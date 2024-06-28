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Міненерго про ситуацію в енергосистемі: кожного дня отримуємо нові пошкодження

Київ • УНН

 • 24468 перегляди

Ситуація з енергопостачанням в України залишається складною через постійні обстріли, які майже щодня спричиняють нові пошкодження ліній та кабелів.

Міненерго про ситуацію в енергосистемі: кожного дня отримуємо нові пошкодження

В прифронтових областях України ситуація з енергопостачанням залишається складною через постійні обстріли, що призводять до технологічних порушень та пошкоджень ліній та кабелів.

Про це повідомляє заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Найскладніша ситуація звичайно в прифронтових областях. адже крім графіків відключень там часто діють технологічні порушення через обстріли. На жаль, ми практично кожного дня отримуємо нові пошкодження ліній та кабелів, що впливає на стан енергосистеми саме в цих регіонах

- каже Гринчук. 

За її словами, Міненерго активно працює над посиленням протиповітряної оборони саме для захисту енергетичних об’єктів.

Ми зараз закумулювали всі ресурси, які тільки можна – це внутрішні сили та допомога від наших партнерів. Ми постійно працюємо над тим, щоб у наших енергетичних компаній вистачало обладнання для відновлення та проведення ремонтів. На сьогодні, у нас є додаткові внески в фонд підтримки енергетики і ми постійно здійснюємо закупівлю додаткового обладнання. Колеги-партнери на двосторонній основі допомагають нам безпосередньо закупаючи існуюче у них обладнання

- каже Гринчук. 

Нагадаємо

В Україні погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усього дня 28 червня за вказівкою "Укренерго". 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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