Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо

У Києві вранці 10 липня 2025 року полковник Служби безпеки України Іван Воронич був убитий п'ятьма пострілами з пістолета. Наразі пошуки вбивці тривають, розслідування за даним фактом здійснює поліція Києва у взаємодії зі Службою безпеки України, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

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Пошуки тривають. Кримінальне провадження за вказаним фактом розслідує поліція Києва у взаємодії із Службою безпеки України - повідомили в пресслужбі поліції Києва.

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Екс-розвідник Роман Червінський повідомив, що учора вранці, 10 липня, у Голосіївському районі Києва був застрелений полковник СБУ Іван Воронич. У нього випустили п’ять куль із пістолета, обладнаного глушником. Внаслідок численних вогнепальних поранень він помер на місці.

"Сьогодні сталась втрата особисто для мене і для багатьох патріотичних співробітників СБУ. Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь! Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", - йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки України повідомили, що за фактом вбивства співробітника СБУ в Києві відкрите кримінальне провадження.