Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно

В Киеве утром 10 июля 2025 года полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич был убит пятью выстрелами из пистолета. В настоящее время поиски убийцы продолжаются, расследование по данному факту осуществляет полиция Киева во взаимодействии со Службой безопасности Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Детали

Поиски продолжаются. Уголовное производство по указанному факту расследует полиция Киева во взаимодействии со Службой безопасности Украины - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Напомним

Экс-разведчик Роман Червинский сообщил, что вчера утром, 10 июля, в Голосеевском районе Киева был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. В него выпустили пять пуль из пистолета, оборудованного глушителем. В результате многочисленных огнестрельных ранений он скончался на месте.

"Сегодня произошла потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, почет и честь! Человек, который боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто положил начало в Службе направлению, которое сейчас создает много проблем для орков. Пятью выстрелами в упор, при выходе из помещения, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", - говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины сообщили, что по факту убийства сотрудника СБУ в Киеве открыто уголовное производство.