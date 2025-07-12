Масована нічна атака на Україну: Київ, Миколаїв, Кропивницький та Черкаси під ударом

російські війська в ніч на суботу, 12 липня, масовано атакують Україну з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові канали.

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О 23:12 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА по Києву.

Незабаром мер Києва Віталій Кличко та керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

Сили ППО працюють на Троєщині по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях! - написав Кличко.

Пізніше стало відомо про вибухи у Миколаєві, Кропивницькому, а також у Черкасах та на околицях міста.

Нагадаємо

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, у червні 2025 року в Україні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні сягнула найвищого рівня за останні три роки - загинули 232 особи, ще 1343 дістали поранення.

Уже 28 постраждалих від атаки рф на Київ, серед них двоє неповнолітніх