Массированная ночная атака на Украину: Киев, Николаев, Кропивницкий и Черкассы под ударом
Киев • УНН
В ночь на 12 июля российские войска массированно атакуют Украину ударными дронами. Воздушные силы предупредили об угрозе БпЛА для Киева, где работала ПВО, взрывы также зафиксированы в Николаеве, Кропивницком и Черкассах.
российские войска в ночь на субботу, 12 июля, массированно атакуют Украину с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Детали
В 23:12 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА по Киеву.
Вскоре мэр Киева Виталий Кличко и руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
Силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Позже стало известно о взрывах в Николаеве, Кропивницком, а также в Черкассах и на окраинах города.
Напомним
По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в июне 2025 года в Украине количество жертв среди гражданских лиц в Украине достигло самого высокого уровня за последние три года - погибли 232 человека, еще 1343 получили ранения.
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