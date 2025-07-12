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Массированная ночная атака на Украину: Киев, Николаев, Кропивницкий и Черкассы под ударом

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В ночь на 12 июля российские войска массированно атакуют Украину ударными дронами. Воздушные силы предупредили об угрозе БпЛА для Киева, где работала ПВО, взрывы также зафиксированы в Николаеве, Кропивницком и Черкассах.

Массированная ночная атака на Украину: Киев, Николаев, Кропивницкий и Черкассы под ударом

российские войска в ночь на субботу, 12 июля, массированно атакуют Украину с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Детали

В 23:12 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА по Киеву.

Вскоре мэр Киева Виталий Кличко и руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!

- написал Кличко.

Позже стало известно о взрывах в Николаеве, Кропивницком, а также в Черкассах и на окраинах города.

Напомним

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в июне 2025 года в Украине количество жертв среди гражданских лиц в Украине достигло самого высокого уровня за последние три года - погибли 232 человека, еще 1343 получили ранения.

Уже 28 пострадавших от атаки рф на Киев, среди них двое несовершеннолетних11.07.25, 08:19 • 3754 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Украина
Кропивницкий
Черкассы
Николаев
Киев
Tesla
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