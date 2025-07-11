Уже 28 пострадавших от атаки РФ на Киев, среди них двое несовершеннолетних
Киев • УНН
По состоянию на 08:00 10 июля количество пострадавших в результате вражеского обстрела в Киеве увеличилось до 28 человек. Среди них двое несовершеннолетних.
В Киеве в результате массированной атаки РФ 10 июля количество пострадавших возросло до 28, среди них - двое несовершеннолетних, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в пятницу в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 08:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них уже двое несовершеннолетних
Дополнение
В ночь на 10 июля армия России атаковала Киев ракетами и БПЛА. Затронуто 6 районов столицы. Повреждены жилые дома, общежития, СТО, гаражный кооператив, транспортные средства, помещения торгового центра, дорожное полотно и трамвайные пути.
В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека, среди них полицейская.
По данным прокуратуры, "в одном из районов сбили БПЛА с CRPA антенной и камерой".