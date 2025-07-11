Уже 28 постраждалих від атаки рф на Київ, серед них двоє неповнолітніх

У Києві внаслідок масованої атаки рф 10 липня кількість постраждалих зросла до 28, серед них - двоє неповнолітніх, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Станом на 08:00 кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу 10 липня зросла до 28 людей, серед них вже двоє неповнолітніх - написав Ткаченко.

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У ніч на 10 липня армія росії атакувала Київ ракетами та БПлА. Зачепило 6 районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, СТО, гаражний кооператив, транспортні засоби, приміщення торгівельного центру, дорожнє полотно та трамвайні колії.

Внаслідок ворожої атаки на Київ загинуло двоє людей, серед них поліцейська.

За даними прокуратури, "в одному з районів збили БпЛА з CRPA антеною та камерою".