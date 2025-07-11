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Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція

Київ • УНН

 • 11715 перегляди

На Львівщині госпіталізовано 10 дітей з підозрою на отруєння після відвідування аквапарку на Закарпатті. Поліція відкрила кримінальне провадження, відбираючи зразки води та їжі для експертиз.

Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція

Вчора стало відомо, що на Львівщині з підозрою на отруєння госпіталізували 10 дітей, які їхали із Закарпаття до Вінниці. В пресслужбі ГУ НП Закарпатської області у коментарі кореспонденту УНН повідомили, що симптоми у дітей проявилися після відвідування одного з аквапарків у регіоні.

Симптоми у дітей проявилися через деякий час після відвідування одного з аквапарків у регіоні. Туди в межах розслідування виїжджали спеціалісти-криміналісти Головного управління поліції, вони провели забір зразків води та кухні для подальшого проведення експертиз. Зараз у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ

- розповіли у поліції.

В поліції додали, що потерпіли дітки з 2008 по 2012 рік народження.

Нападаємо

В департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА повідомили, що 9 липня близько 14:00 десятеро дітей, які їхали із Закарпатської області до Вінниці, потрапили в інфекційне відділення Стрийської міської об’єднаної лікарні, що на Львівщині. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Одна дитина, 2009 року народження, перебуває у важкому стані. Стан ще дев’ятьох дітей – середньої важкості. Діти їхали автобусом з селища Косино Закарпатської області до Вінниці. В автобусі перебувало 42 дитини та 2 дорослих.

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Яна Соколівська

Яна Соколівська

Здоров'яКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Закарпатська область
Вінниця
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