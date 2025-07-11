Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция

Вчера стало известно, что во Львовской области с подозрением на отравление госпитализировали 10 детей, ехавших из Закарпатья в Винницу. В пресс-службе ГУ НП Закарпатской области в комментарии корреспонденту УНН сообщили, что симптомы у детей проявились после посещения одного из аквапарков в регионе.

Симптомы у детей проявились через некоторое время после посещения одного из аквапарков в регионе. Туда в рамках расследования выезжали специалисты-криминалисты Главного управления полиции, они провели забор образцов воды и кухни для дальнейшего проведения экспертиз. Сейчас в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины - рассказали в полиции.

В полиции добавили, что пострадали дети с 2008 по 2012 год рождения.

Нападаем

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что 9 июля около 14:00 десять детей, ехавших из Закарпатской области в Винницу, попали в инфекционное отделение Стрыйской городской объединенной больницы, что на Львовщине. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Один ребенок, 2009 года рождения, находится в тяжелом состоянии. Состояние еще девяти детей – средней тяжести. Дети ехали автобусом из поселка Косино Закарпатской области в Винницу. В автобусе находилось 42 ребенка и 2 взрослых.

За неделю в Украине зафиксировано четыре случая ботулизма и одно отравление грибами: среди пострадавших - ребенок