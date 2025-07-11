Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро

Ексклюзивна колонка від експертки у сфері фінансів Олени Сосєдки

У пристойному товаристві не прийнято говорити про три речі: політику, релігію та гроші. Але якщо ти жінка, яка будує фінтех, то саме про гроші й доводиться говорити - особливо, коли мова про цифрові кордони.

Цього разу хочу підняти тему SEPA. Та поговорити про неї не як про технологію, не як про чергову реформу — а як про відчинені двері у світ, де переказ грошей не схожий на квест із бюрократії. І поки Україна ще тільки стукає в ці двері, варто розібратися: що ж це за "фінансовий фрукт", і чому українцям він потрібен.

Для початку поясню: SEPA - це своєрідний фінансовий "шенген". Це зона, де можна переказувати євро з одного рахунку на інший швидко, безпечно і майже безкоштовно. Без посередників та без комісій у 30 євро. Уявіть собі, у будь-якій країні ЄС (і ще низці сусідніх держав) цей механізм вже працює. Крім того, користувачі SEPA не чекають тижнями, поки валюта зайде на рахунок.

Наприклад, ви живете в Парижі, ваша сестра - в Ризі, а дизайнер - у Братиславі. Ви платите їм у євро, наче всі в одному банку. І все. Ніякої магії - просто нормальна система, де банки не гальмують, а надають послуги.

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А тепер - про Україну. Поки ми поза цією зоною. Знову приклад: щоб переказати євро з України до Німеччини потрібне окреме платіжне доручення, купа документів, обов’язковий фінансовий моніторинг і, можливо, пояснення, звідки у вас ці кошти. Іноді простіше — взагалі просто нічого не переказувати. А часто — просто віддати перевагу USDT і надіслати гроші за пару кліків. Швидко, без зайвих запитань і без участі банків.

Приєднання України до SEPA — це як переїзд у нову цифрову реальність, де українські банки та фінтех-компанії зможуть працювати на тих же умовах, що й у Європі. Так, це не означатиме "євро в гаманці вже завтра". Однак, це можливість переказувати гроші як у Європі, за європейськими цінами і в європейському темпі.

Кому SEPA для України необхідність:

Бізнесу – особливо експортерам, IT-компаніям, стартапам, благодійним організаціям;

Українцям за кордоном, які надсилають гроші додому;

Українцям в Україні - які платять за навчання, оренду чи послуги в ЄС;

Фінансовій системі - щоб в принципі говорити про нормальну конкуренцію та прозорість.

Однак, приєднання України до SEPA — це лише перший крок. Далі нас чекає ще безліч роботи: потрібно змінювати правила, інтерфейси, позбутися бюрократії, а головне вибудувати довіру до фінансової системи.

Я можу порівняти SEPA з Google Maps, але для грошей: вона не довезе, однак покаже правильний маршрут. Далі все залежить від нас: стан авто, кількість пального у баку та майстерність водія.

Крім того, SEPA може в майбутньому опосередковано вплинути і на курс євро в Україні. Адже вона стане сигналом, що Україна готова до нормалізації фінансових потоків. А тенденція сірого ринку і переказів "через п’яті руки" завершується.

Що ж щодо курсу євро в Україні, зараз його визначають інші чинники:

обсяги валютної виручки (влітку зменшуються);

потреба в імпорті (особливо пального та техніки);

резерви НБУ та валютні інтервенції;

обсяги вiйськової та макрофiнансової допомоги;

настрої населення й бізнесу (конвертація в USDT, зняття готівки).

Тож, мій прогноз курсу євро на осінь 2025 – очікуємо, що він буде коливатися у межах 49–52 грн. За умови стабільної підтримки з боку ЄС та США гривня, ймовірно, залишиться на рівні близько 50 грн за євро. Однак, у випадку посилення воєнних ризиків чи зростання імпортних витрат — все ж можливе тимчасове зростання до 53–54 грн.

При цьому варіант зміцнення гривні нижче 49 за євро – виглядає малоймовірним навіть за позитивного сценарію. Адже на глобальному ринку євро зміцнюється, а гривня слабшає.

Олена Сосєдка