Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро

Эксклюзивная колонка от эксперта в сфере финансов Елены Соседки

В приличном обществе не принято говорить о трех вещах: политике, религии и деньгах. Но если ты женщина, которая строит финтех, то именно о деньгах и приходится говорить — особенно, когда речь идет о цифровых границах.

На этот раз хочу поднять тему SEPA. И поговорить о ней не как о технологии, не как об очередной реформе — а как об открытой двери в мир, где перевод денег не похож на квест с бюрократией. И пока Украина еще только стучится в эту дверь, стоит разобраться: что же это за "финансовый фрукт", и почему украинцам он нужен.

Для начала объясню: SEPA — это своеобразный финансовый "шенген". Это зона, где можно переводить евро с одного счета на другой быстро, безопасно и почти бесплатно. Без посредников и без комиссий в 30 евро. Представьте себе, в любой стране ЕС (и еще ряде соседних государств) этот механизм уже работает. Кроме того, пользователи SEPA не ждут неделями, пока валюта зайдет на счет.

Например, вы живете в Париже, ваша сестра — в Риге, а дизайнер — в Братиславе. Вы платите им в евро, как будто все в одном банке. И все. Никакой магии — просто нормальная система, где банки не тормозят, а предоставляют услуги.

Читайте также: Бизнес поддерживает присоединение Украины к SEPA, но призывает доработать законопроект - ЕБА

А теперь — об Украине. Пока мы вне этой зоны. Снова пример: чтобы перевести евро из Украины в Германию, требуется отдельное платежное поручение, куча документов, обязательный финансовый мониторинг и, возможно, объяснение, откуда у вас эти средства. Иногда проще — вообще просто ничего не переводить. А часто — просто отдать предпочтение USDT и отправить деньги за пару кликов. Быстро, без лишних вопросов и без участия банков.

Присоединение Украины к SEPA — это как переезд в новую цифровую реальность, где украинские банки и финтех-компании смогут работать на тех же условиях, что и в Европе. Да, это не будет означать "евро в кошельке уже завтра". Однако, это возможность переводить деньги как в Европе, по европейским ценам и в европейском темпе.

Кому SEPA для Украины необходимость:

Бизнесу – особенно экспортерам, IT-компаниям, стартапам, благотворительным организациям;

Украинцам за границей, которые отправляют деньги домой;

Украинцам в Украине - которые платят за обучение, аренду или услуги в ЕС;

Финансовой системе - чтобы в принципе говорить о нормальной конкуренции и прозрачности.

Однако, присоединение Украины к SEPA — это лишь первый шаг. Далее нас ждет еще множество работы: нужно менять правила, интерфейсы, избавиться от бюрократии, а главное выстроить доверие к финансовой системе.

Я могу сравнить SEPA с Google Maps, но для денег: она не довезет, однако покажет правильный маршрут. Далее все зависит от нас: состояние авто, количество горючего в баке и мастерство водителя.

Кроме того, SEPA может в будущем опосредованно повлиять и на курс евро в Украине. Ведь она станет сигналом, что Украина готова к нормализации финансовых потоков. А тенденция серого рынка и переводов "через пятые руки" завершается.

Что же касается курса евро в Украине, сейчас его определяют другие факторы:

объемы валютной выручки (летом уменьшаются);

потребность в импорте (особенно горючего и техники);

резервы НБУ и валютные интервенции;

объемы военной и макрофинансовой помощи;

настроения населения и бизнеса (конвертация в USDT, снятие наличных).

Итак, мой прогноз курса евро на осень 2025 – ожидаем, что он будет колебаться в пределах 49–52 грн. При условии стабильной поддержки со стороны ЕС и США гривна, вероятно, останется на уровне около 50 грн за евро. Однако, в случае усиления военных рисков или роста импортных расходов — все же возможно временное повышение до 53–54 грн.

При этом вариант укрепления гривны ниже 49 за евро – выглядит маловероятным даже при позитивном сценарии. Ведь на глобальном рынке евро укрепляется, а гривна ослабевает.

Елена Соседка