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Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль

Київ • УНН

 • 4146 перегляди

Педро Паскаль, який зіграв Ріда Річардса у фільмі "Фантастична четвірка: Перші кроки", розповів, що ремейк зосереджений на сімейних зв'язках та турботі про людство. Фільм, що вийде 24 липня 2025 року в Україні, представить першу родину супергероїв Marvel, яка протистоїть Галактусу.

Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль

У свої 50 років Педро Паскаль зіграв роль Ріда Річардса, містера Фантаста, у фільмі "Фантастична четвірка: Перші кроки". Ретро-футуристичний фільм на основі супергеройські сильних сторін водночас звертається до тем турботи про людство та родинних зв'язків.

Передає УНН із посиланням на Reuters, EFE та Cinepoca.

Деталі

Кіневсесвіт Marvel постійно розширюється, і одним із найочікуваніших релізів є "Фантастична четвірка: Перші кроки". Цей фільм обіцяє вивести на великий екран першу родину супергероїв Marvel із зірковим акторським складом та сюжетом, який протиставить їх первісній загрозі, відомій як Галактус.

"Рушійні сили" нового фільму, за словами чилійської кінозірки Педро Паскаля, який також відомий за роллю принца Оберина Мартела в "Грі престолів" і участю в серіалі "Одні з нас" - колективна сила та оптимізм. Але картина також "про родину, про турботу про людство, про захист людської невинності і усвідомлення того, що ви не можете зробити все самотужки".

Ми можемо зробити це лише разом

- зазначив Паскаль, презентуючи фільм у Лондоні у четвер.

Про що "Фантастична четвірка" та хто у провідних ролях 

Паскаль очолює зоряний акторський склад фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки" разом з Ванессою Кірбі (Сью Сторм), Джозефом Квінном (Джонні Сторм) та Ібоном Мосс-Бахрахом (Тварюка) .

Синопсис:

На тлі ретро-футуристичного світу, натхненого 1960 роками, нова "Фантастична четвірка" представляє першу сім’ю Marvel, яка стикається із найстрашнішим випробуванням. Змушені балансувати роль супергероїв із силою родинних зв’язків, вони мають захистити Землю від ненажерливого космічного бога, на ім’я Ґалактус, і його загадкового Вісника

Вихід фільму у США заплановано на 25 липня 2025 року, а в Україні — 24 липня 2025 року.

Коментар

Команда була дивовижною. Мені подобається бути частиною цього

 - сказав Педро Паскаль.

До речі актор похвалив іспанське місто Ов'єдо, де знімалися деякі сцени фільму, під час показу в Лондоні. "Ов'єдо - неймовірне місто", і назвав центр автономної спільноти Астурія в Іспанії своїм домом.

"Я почувався як удома", – повторив він інформаційному агентству EFE в Лондоні.

Що кажуть знавці Marvel про образ Ріда Річардса

Майбутнє повноважень Marvel у Кіновсесвіті може бути переоцінене (або, принаймні, виправдане) на основі того, що ми побачимо у фільмі "Фантастична четвірка: Перші кроки".

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Чи продемонструє Педро Паскаль, в образі Ріда Річардса, нарешті, приголомшливу еластичність?

Довідка

Камала Хан або міс Марвел - у коміксах вона має сили розтягування та збільшення розміру (відоме "ембігенінг"), дуже схожі на сили Ріда Річардса, роль якого виконує Педро Паскаль.

Вона може розтягувати будь-яку частину свого тіла, змінювати розмір і навіть перетворюватися на інших людей. Це було фундаментальною частиною її ідентичності.

Але коли персонаж з'явився в MCU, у серії "Міс Марвел" і пізніше у фільмі "Marvels", її сили були кардинально змінені. Замість еластичності Камала почала маніпулювати космічною енергією, створюючи світлові конструкції та силові поля. 

Є чутки, що Marvelзробила цю зміну, щоб уникнути тих самих проблем з комп'ютерною графікою, з якими завжди стикався Містер Фантастик.

Але це викликало величезний розкол серед шанувальників. Багато хто вважав, що зміна здібностей Міс Марвел позбавляє персонажа сутності, що її історії про сприйняття тіла та прийняття нерозривно пов'язані з її здатністю змінювати форму.

І саме тут "Фантастична четвірка: Перші кроки" вступає в роль остаточного судді цієї історії. 

Те, як розтягнуті здібності Ріда Річардса будуть зображені в новому фільмі, стане остаточним барометром для рішення Marvel щодо здібностей Міс Марвел.

Нагадаємо

Marvel Studios додала ще одну можливу дату релізу фільму на 2028 рік. Якщо план реалізують, це буде вже четверта стрічка студії, запланована на той рік.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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