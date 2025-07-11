Ремейк «Фантастической четверки» фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль

В свои 50 лет Педро Паскаль сыграл роль Рида Ричардса, мистера Фантастика, в фильме "Фантастическая четверка: Первые шаги". Ретро-футуристический фильм, основанный на супергеройских сильных сторонах, одновременно затрагивает темы заботы о человечестве и семейных связей.

Передает УНН со ссылкой на Reuters, EFE и Cinepoca.

Детали

Киновселенная Marvel постоянно расширяется, и одним из самых ожидаемых релизов является "Фантастическая четверка: Первые шаги". Этот фильм обещает вывести на большой экран первую семью супергероев Marvel со звездным актерским составом и сюжетом, который противопоставит их первобытной угрозе, известной как Галактус.

"Движущие силы" нового фильма, по словам чилийской кинозвезды Педро Паскаля, который также известен по роли принца Оберина Мартела в "Игре престолов" и участию в сериале "Одни из нас" - коллективная сила и оптимизм. Но картина также "о семье, о заботе о человечестве, о защите человеческой невинности и осознании того, что вы не можете сделать все в одиночку".

Мы можем сделать это только вместе - отметил Паскаль, представляя фильм в Лондоне в четверг.

О чем "Фантастическая четверка" и кто в главных ролях

Паскаль возглавляет звездный актерский состав фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги" вместе с Ванессой Кирби (Сью Сторм), Джозефом Куинном (Джонни Сторм) и Ибоном Мосс-Бахрахом (Существо).

Синопсис:

На фоне ретро-футуристического мира, вдохновленного 1960-ми годами, новая "Фантастическая четверка" представляет первую семью Marvel, которая сталкивается с самым страшным испытанием. Вынужденные балансировать роль супергероев с силой семейных связей, они должны защитить Землю от ненасытного космического бога по имени Галактус и его загадочного Вестника

Выход фильма в США запланирован на 25 июля 2025 года, а в Украине — 24 июля 2025 года.

Комментарий

Команда была удивительной. Мне нравится быть частью этого - сказал Педро Паскаль.

Кстати, актер похвалил испанский город Овьедо, где снимались некоторые сцены фильма, во время показа в Лондоне. "Овьедо - невероятный город", и назвал центр автономного сообщества Астурия в Испании своим домом.

"Я чувствовал себя как дома", – повторил он информационному агентству EFE в Лондоне.

Что говорят знатоки Marvel об образе Рида Ричардса

Будущее полномочий Marvel в Киновселенной может быть переоценено (или, по крайней мере, оправдано) на основе того, что мы увидим в фильме "Фантастическая четверка: Первые шаги".

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Продемонстрирует ли Педро Паскаль, в образе Рида Ричардса, наконец, потрясающую эластичность?

Справка

Камала Хан или Мисс Марвел - в комиксах она обладает силами растяжения и увеличения размера (известное "эмбигенинг"), очень похожими на силы Рида Ричардса, роль которого исполняет Педро Паскаль.

Она может растягивать любую часть своего тела, изменять размер и даже превращаться в других людей. Это было фундаментальной частью ее идентичности.

Но когда персонаж появился в MCU, в серии "Мисс Марвел" и позже в фильме "Марвелы", ее силы были кардинально изменены. Вместо эластичности Камала начала манипулировать космической энергией, создавая световые конструкции и силовые поля.

Есть слухи, что Marvel сделала это изменение, чтобы избежать тех же проблем с компьютерной графикой, с которыми всегда сталкивался Мистер Фантастик.

Но это вызвало огромный раскол среди поклонников. Многие считали, что изменение способностей Мисс Марвел лишает персонажа сущности, что ее истории о восприятии тела и принятии неразрывно связаны с ее способностью изменять форму.

И именно здесь "Фантастическая четверка: Первые шаги" вступает в роль окончательного судьи этой истории.

То, как растянутые способности Рида Ричардса будут изображены в новом фильме, станет окончательным барометром для решения Marvel относительно способностей Мисс Марвел.

Напомним

Marvel Studios добавила еще одну возможную дату релиза фильма на 2028 год. Если план реализуют, это будет уже четвертая лента студии, запланированная на тот год.