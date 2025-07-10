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Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю

Київ • УНН

 • 18164 перегляди

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило тендер на закупівлю автомобіля Hyundai Staria Bronze за майже 3 мільйони гривень. Це рішення викликало обурення суспільства та експертів через недоцільність таких витрат у воєнний час.

Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю

У час, коли волонтери збирають кошти на дрони й амуніцію, Агентство з розшуку і менеджменту активів купує преміум автомобіль за майже 3 мільйони гривень. Це рішення викликало обурення суспільства. Очевидно, що тепер голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума має публічно обґрунтувати, чому таке рішення було прийнято, пише УНН.

Деталі

АРМА оголосило тендер на закупівлю автомобіля Hyundai Staria Bronze за майже 3 мільйони гривень. Серед тендерних вимог до авто - повний привід, шкіряний салон, система вентиляції й підігріву сидінь, навігаційна система, преміальна акустика BOSE, камера кругового огляду, хромовані елементами, підсвітка інтерʼєру в 64 кольори, два сейфи та брендування логотипом АРМА. 

Єдиним учасником тендеру стала компанія "Богдан Авто", яку пов’язують із групою "Укрпромінвест", наближеною до підсанкційного експрезидента Петра Порошенка.

В Transparency International Ukraine зазначали, що тендерні вимоги до автомобіля "практично скопіювали зі сторінки моделі конкретно цього авто з сайту виробника".

Суспільство та експертна спільнота розкритикували АРМА за цю закупівлю і наголосили, що в умовах війни та обмежених ресурсів закупівля авто у преміумкомплектації є щонайменше недоцільною. 

Ключове питання не лише в розкоші авто, а й в тому, чому АРМА ухвалило таке рішення і хто конкретно його схвалив. 

Очевидно, що Олена Дума, як керівник установи, не могла не знати про цю закупівлю. Якщо ж вона не готова пояснити такі витрати — це вже питання відповідальності, а не комунікації.

Закупівля очевидно має стати предметом перевірки з боку Рахункової палати, Держаудитслужби, а можливо — й антикорупційних органів, якщо буде встановлено ознаки змови або зловживання службовим становищем.

Якщо держорган під час війни дозволяє собі витрачати мільйони на розкіш без пояснень і контролю — це не має залишатися поза увагою та відповідальністю.

У ВР заговорили про звільнення Думи після скандалу з активами АРМА - депутатське звернення09.06.25, 20:14 • 3701 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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