"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн

Закупівля Агентством з розшуку і менеджменту активів автомобіля Hyundai Staria у топовій комплектації за майже 3 мільйони гривень є сумнівною з точки зору доцільності в умовах повномасштабної війни. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог, колишній секретар громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

Деталі

АРМА оголосило тендер на закупівлю автомобіля Hyundai Staria Bronze за майже 3 мільйони гривень. Серед тендерних вимог до авто - повний привід, шкіряний салон, система вентиляції й підігріву сидінь, навігаційна система, преміальна акустика BOSE, камера кругового огляду, хромовані елементами, підсвітка інтерʼєру в 64 кольори, два сейфи та брендування логотипом АРМА.

Я вважаю, що кожен має право закуповувати по своїм потребам. Але ж питання необхідності такої закупівлі у військовий час більш актуальне. На мою думку, на цьому етапі, якщо це не якась життєва необхідність, то купувати топові автомобілі є не дуже коректним по відношенню до ситуації в країні. Особливо для АРМА, яке, по суті, не є таким наповнювачем бюджету. Чи заробило АРМА на цей автомобіль саме по собі, за рахунок своєї діяльності? Питання - зазначив Дмитро Громаков.

Він звернув увагу, що навіть якщо потреба в автотранспорті й була, то сумнів викликає саме клас автомобіля і його комплектація.

Можливо, й була потреба в якомусь автотранспорті новому або оновленні транспортного парку. Але ж тут питання в класі автомобіля, в його комфорті і в потребі саме в такій комплектації - наголосив експерт.

Зазначимо, що єдиним учасником тендеру стало ТОВ "Богдан Авто", яке повʼязують з експрезидентом Петром Порошенком. Компанія запропонувала саме ту модель авто, опис якої майже дослівно збігається з вимогами тендеру.

Скоріше за все були виставлені умови, в рамках яких міг бути і задовольнити цю потребу тільки один постачальник і тому він і виграв цей тендер - додав Громаков.

На думку експерта, у суспільстві навряд чи позитивно сприймуть таку закупівлю АРМА, адже краще б частину цих грошей витратили на військову допомогу, аніж "на задоволення якихось там занадто високих потреб чиновників агентства".

Нагадаємо

Попри критику, в Агентстві вирішили не скасовувати тендер. Участь у ньому взяла лише одна компанія — ТОВ "Богдан Авто", яка й стала переможцем. Компанія пов’язана з групою "Укрпромінвест", яка, за даними YouControl, входить до орбіти підсанкційного експрезидента Петра Порошенка та його давнього соратника, колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.