"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Киев • УНН
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) закупило автомобиль Hyundai Staria за почти 3 миллиона гривен. Политолог Дмитрий Громаков считает эту закупку неуместной в условиях войны, особенно учитывая роскошную комплектацию авто.
Закупка Агентством по розыску и менеджменту активов автомобиля Hyundai Staria в топовой комплектации за почти 3 миллиона гривен сомнительна с точки зрения целесообразности в условиях полномасштабной войны. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, бывший секретарь общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.
Детали
АРМА объявило тендер на закупку автомобиля Hyundai Staria Bronze за почти 3 миллиона гривен. Среди тендерных требований к авто - полный привод, кожаный салон, система вентиляции и подогрева сидений, навигационная система, премиальная акустика BOSE, камера кругового обзора, хромированные элементы, подсветка интерьера в 64 цвета, два сейфа и брендирование логотипом АРМА.
Я считаю, что каждый имеет право закупать по своим потребностям. Но вопрос необходимости такой закупки в военное время более актуален. По моему мнению, на этом этапе, если это не какая-то жизненная необходимость, то покупать топовые автомобили не очень корректно по отношению к ситуации в стране. Особенно для АРМА, которое, по сути, не является таким наполнителем бюджета. Заработало ли АРМА на этот автомобиль само по себе, за счет своей деятельности? Вопрос
Он обратил внимание, что даже если потребность в автотранспорте и была, то сомнение вызывает именно класс автомобиля и его комплектация.
Возможно, и была потребность в каком-то автотранспорте новом или обновлении транспортного парка. Но здесь вопрос в классе автомобиля, в его комфорте и в потребности именно в такой комплектации
Отметим, что единственным участником тендера стало ООО "Богдан Авто", которое связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Компания предложила именно ту модель авто, описание которой почти дословно совпадает с требованиями тендера.
Скорее всего, были выставлены условия, в рамках которых мог быть и удовлетворить эту потребность только один поставщик, и поэтому он и выиграл этот тендер
По мнению эксперта, в обществе вряд ли позитивно воспримут такую закупку АРМА, ведь лучше бы часть этих денег потратили на военную помощь, чем "на удовлетворение каких-то там слишком высоких потребностей чиновников агентства".
Напомним
Несмотря на критику, в Агентстве решили не отменять тендер. Участие в нем приняла только одна компания — ООО "Богдан Авто", которая и стала победителем. Компания связана с группой "Укрпроминвест", которая, по данным YouControl, входит в орбиту подсанкционного экс-президента Петра Порошенко и его давнего соратника, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.