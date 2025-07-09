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"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
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"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
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"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн

Киев • УНН

 • 363 просмотра

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) закупило автомобиль Hyundai Staria за почти 3 миллиона гривен. Политолог Дмитрий Громаков считает эту закупку неуместной в условиях войны, особенно учитывая роскошную комплектацию авто.

"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн

Закупка Агентством по розыску и менеджменту активов автомобиля Hyundai Staria в топовой комплектации за почти 3 миллиона гривен сомнительна с точки зрения целесообразности в условиях полномасштабной войны. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, бывший секретарь общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Детали

АРМА объявило тендер на закупку автомобиля Hyundai Staria Bronze за почти 3 миллиона гривен. Среди тендерных требований к авто - полный привод, кожаный салон, система вентиляции и подогрева сидений, навигационная система, премиальная акустика BOSE, камера кругового обзора, хромированные элементы, подсветка интерьера в 64 цвета, два сейфа и брендирование логотипом АРМА.

Я считаю, что каждый имеет право закупать по своим потребностям. Но вопрос необходимости такой закупки в военное время более актуален. По моему мнению, на этом этапе, если это не какая-то жизненная необходимость, то покупать топовые автомобили не очень корректно по отношению к ситуации в стране. Особенно для АРМА, которое, по сути, не является таким наполнителем бюджета. Заработало ли АРМА на этот автомобиль само по себе, за счет своей деятельности? Вопрос

- отметил Дмитрий Громаков.

Он обратил внимание, что даже если потребность в автотранспорте и была, то сомнение вызывает именно класс автомобиля и его комплектация.

Возможно, и была потребность в каком-то автотранспорте новом или обновлении транспортного парка. Но здесь вопрос в классе автомобиля, в его комфорте и в потребности именно в такой комплектации

- подчеркнул эксперт.

Отметим, что единственным участником тендера стало ООО "Богдан Авто", которое связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Компания предложила именно ту модель авто, описание которой почти дословно совпадает с требованиями тендера.

Скорее всего, были выставлены условия, в рамках которых мог быть и удовлетворить эту потребность только один поставщик, и поэтому он и выиграл этот тендер

- добавил Громаков.

По мнению эксперта, в обществе вряд ли позитивно воспримут такую закупку АРМА, ведь лучше бы часть этих денег потратили на военную помощь, чем "на удовлетворение каких-то там слишком высоких потребностей чиновников агентства".

Напомним

Несмотря на критику, в Агентстве решили не отменять тендер. Участие в нем приняла только одна компания — ООО "Богдан Авто", которая и стала победителем. Компания связана с группой "Укрпроминвест", которая, по данным YouControl, входит в орбиту подсанкционного экс-президента Петра Порошенко и его давнего соратника, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Петр Порошенко
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