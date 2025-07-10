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Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку

Киев • УНН

 • 10918 просмотра

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило тендер на закупку автомобиля Hyundai Staria Bronze почти за 3 миллиона гривен. Это решение вызвало возмущение общества и экспертов из-за нецелесообразности таких расходов в военное время.

Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку

В то время, когда волонтеры собирают средства на дроны и амуницию, Агентство по розыску и менеджменту активов покупает премиум автомобиль за почти 3 миллиона гривен. Это решение вызвало возмущение общества. Очевидно, что теперь глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума должна публично обосновать, почему такое решение было принято, пишет УНН.

Детали

АРМА объявило тендер на закупку автомобиля Hyundai Staria Bronze за почти 3 миллиона гривен. Среди тендерных требований к авто - полный привод, кожаный салон, система вентиляции и подогрева сидений, навигационная система, премиальная акустика BOSE, камера кругового обзора, хромированные элементы, подсветка интерьера в 64 цвета, два сейфа и брендирование логотипом АРМА.

Единственным участником тендера стала компания "Богдан Авто", которую связывают с группой "Укрпроминвест", приближенной к подсанкционному экс-президенту Петру Порошенко.

В Transparency International Ukraine отмечали, что тендерные требования к автомобилю "практически скопировали со страницы модели конкретно этого авто с сайта производителя".

Общество и экспертное сообщество раскритиковали АРМА за эту закупку и подчеркнули, что в условиях войны и ограниченных ресурсов закупка авто в премиум-комплектации является по меньшей мере нецелесообразной.

Ключевой вопрос не только в роскоши авто, но и в том, почему АРМА приняло такое решение и кто конкретно его одобрил.

Очевидно, что Елена Дума, как руководитель учреждения, не могла не знать об этой закупке. Если же она не готова объяснить такие расходы — это уже вопрос ответственности, а не коммуникации.

Закупка очевидно должна стать предметом проверки со стороны Счетной палаты, Госаудитслужбы, а возможно — и антикоррупционных органов, если будут установлены признаки сговора или злоупотребления служебным положением.

Если госорган во время войны позволяет себе тратить миллионы на роскошь без объяснений и контроля — это не должно оставаться без внимания и ответственности.

В ВР заговорили об увольнении Думы после скандала с активами АРМА – депутатское обращение 09.06.25, 20:14 • 3701 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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