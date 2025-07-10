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Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні

Київ • УНН

 • 5236 перегляди

Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж її частки у виноробні Chateau Miraval. Актор стверджує, що продаж відбувся без його згоди, порушуючи попередню домовленість.

Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні

Розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі було остаточно врегульовано минулого року. Однак через суперечливий продаж виноградників розгортається нова битва.

Передає УНН із посиланням на People.

Деталі

Лауреатом безлічі престижних нагород, актор Бред Пітт відкрив нову главу у своїй суперечці з колишньою партнеркою Анджеліною Джолі, зіркою фільмів "Лари Крофт: Розкрадачки гробниць" та "Містер і місіс Сміт". Питання у виноградниках. Chateau Miraval, який Пітт ділив з колишньою дружиною по суті є однією з найбільших перешкод у шлюборозлучному процесі зіркової екс-пари.

Контекст

Розлучення нарешті було завершено у 2024 році, але судовий процес щодо виноградника поки ще триває.

У лютому 2022 року Пітт подав до суду на свою колишню, стверджуючи, що вона організувала продаж, незважаючи на попередню домовленість про те, що ніхто не продаватиме, якщо інша сторона не дасть згоди. 

Потім Джолі подала до суду сама, стверджуючи, що саме Пітт, з моменту її подання на розлучення у 2016 році, "веде проти неї мстиву війну".

Тим часом Бред Пітт звинуватив бізнесмена Олексія Олійника з Stoli Group (яка купила частку Джолі) у володінні інсайдерською інформацією, яка могла б довести його правоту щодо продажу Chateau Miraval.

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Згідно з судовими документами, Пітт намагався зв'язатися з Олійником, але не отримав відповіді. Юридична команда зірки "Бійцівського клубу" стверджує, що бізнесмен, який веде свою діяльність зі Швейцарії, ухиляється від співпраці.

Нові документи, подані Бредом Піттом до Вищого суду Каліфорнії, свідчать про те, що Олійник відмовився передати документи. 

Також захист Пітта не погоджується з тим, що іноземні громадяни не зобов'язані приїжджати до США для надання свідчень, стверджуючи, що свідчення можуть бути отримані дистанційно.

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Прохання юристів Пітта про оприлюднення цієї приватної інформації є ключовими для заперечень актора проти продажу, "враховуючи звинувачення в тому, що Джолі діяла зловмисно, продаючи контрагенту, якому, як вона знала, Пітт протистояв". 

Тож не зважаючи на завершену судову тяганину, Пітт та Джолі знову зустрінуться у суді. 

Нагадаємо

Голлівудський актор Бред Пітт закликає молодих зірок не піддаватися тиску індустрії та уникати ролей у супергеройських фільмах і франшизах. Пітт заявив, що участь у таких проєктах може виснажувати. 

Відома американська акторка Анджеліна Джолі поділилась рідкісною інформацією про своїх дітей.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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