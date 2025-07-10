Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли был окончательно урегулирован в прошлом году. Однако из-за спорной продажи виноградников разворачивается новая битва.

Передает УНН со ссылкой на People.

Детали

Лауреат множества престижных наград, актер Брэд Питт открыл новую главу в своем споре с бывшей партнершей Анджелиной Джоли, звездой фильмов "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Мистер и миссис Смит". Вопрос в виноградниках. Chateau Miraval, который Питт делил с бывшей женой, по сути является одним из самых больших препятствий в бракоразводном процессе звездной экс-пары.

Контекст

Развод наконец-то был завершен в 2024 году, но судебный процесс по винограднику пока еще продолжается.

В феврале 2022 года Питт подал в суд на свою бывшую, утверждая, что она организовала продажу, несмотря на предварительную договоренность о том, что никто не будет продавать, если другая сторона не даст согласия.

Затем Джоли подала в суд сама, утверждая, что именно Питт, с момента ее подачи на развод в 2016 году, "ведет против нее мстительную войну".

Тем временем Брэд Питт обвинил бизнесмена Алексея Олейника из Stoli Group (которая купила долю Джоли) во владении инсайдерской информацией, которая могла бы доказать его правоту относительно продажи Chateau Miraval.

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Согласно судебным документам, Питт пытался связаться с Олейником, но не получил ответа. Юридическая команда звезды "Бойцовского клуба" утверждает, что бизнесмен, ведущий свою деятельность из Швейцарии, уклоняется от сотрудничества.

Новые документы, поданные Брэдом Питтом в Высший суд Калифорнии, свидетельствуют о том, что Олейник отказался передать документы.

Также защита Питта не согласна с тем, что иностранные граждане не обязаны приезжать в США для дачи показаний, утверждая, что показания могут быть получены дистанционно.

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Просьба юристов Питта об обнародовании этой частной информации является ключевой для возражений актера против продажи, "учитывая обвинения в том, что Джоли действовала злонамеренно, продавая контрагенту, которому, как она знала, Питт противостоял".

Так что, несмотря на завершенную судебную тяжбу, Питт и Джоли снова встретятся в суде.

Напомним

Голливудский актер Брэд Питт призывает молодых звезд не поддаваться давлению индустрии и избегать ролей в супергеройских фильмах и франшизах. Питт заявил, что участие в таких проектах может истощать.

Известная американская актриса Анджелина Джоли поделилась редкой информацией о своих детях.