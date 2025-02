Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

Сегодня, 13 февраля, начнется Берлинский международный кинофестиваль, который признан одним из самых престижных кинофестивалей в мире. Среди представленных фильмов будет также и украинская лента, пишет УНН.

В этом году на фестивале будет представлено 19 фильмов, которые будут бороться за главные награды. Среди них - украинский фильм «Лента времени» режиссера Екатерины Горностай, что станет важным моментом для киноиндустрии Украины, ведь это первое участие украинского фильма в главной конкурсной программе за последние 25 лет.

Церемония награждения состоится 22 февраля. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал известный режиссер Тодд Гейнс.

«Лента времени» (Timestamp), режиссер Екатерина Горностай

Фильм рассказывает об украинских школах в условиях полномасштабной войны, показывая жизнь учеников и учителей из Харькова, Запорожья, Киева, Одессы, Николаева, Бучи и других городов. Одним из самых трагических эпизодов фильма являются похороны в городе Ромны Сумской области - школа там была уничтожена российским дроном, унеся жизни четырех педагогов.

Идею картины предложил общественный союз «Освитория», который стал исполнительным продюсером. Фильм создан в копродукции с Люксембургом, Нидерландами и Францией и финансируется за частные средства. Производителем выступила студия 2Brave Productions.

«Голубая луна» (Blue Moon), режиссер Ричард Линклейтер

Последний полнометражный фильм Ричарда Линклейтера «Голубая луна», действие в котором разворачивается во время премьеры мюзикла Oklahoma! В центре сюжета - творческое партнерство Лоренца Харта и Ричарда Роджерса, которое меняет их карьеры и жизни.

Главные роли исполнили Итан Хоук и Маргарет Куэлли. Это первое возвращение Линклейтера на Берлинале после Boyhood (2014), который принес ему Серебряного медведя. Ленту уже называют одной из главных премьер фестиваля.

«Ледяная башня» (The Ice Tower), режиссер Люсиль Хадзихалилович

Французский режиссер Люсиль Хаджихалилович, известная своей лентой «Эволюция» (2016), возвращается с новым психологическим триллером «Ледяная башня».

События разворачиваются в 1970-х, где Марион Котийяр играет актрису, участвующую в съемках экранизации сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Ее персонаж постепенно погружается в причудливый мир взаимного увлечения с беглым подростком, который скрывается на студии.

Фильм исследует темы одержимости, магии и психологических игр, а сценарий написал Джефф Кокс. Среди актеров также Гаспар Ноэ, что добавляет проекту еще больше интриги.

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила» (If I Had Legs I'd Kick You), режиссер Мэри Бронштейн

Фильм Мэри Бронштейн рассказывает историю Линды, матери, которая вынуждена бороться с рядом проблем, потому что ее жизнь буквально рушится. Ей приходится переезжать в мотель с ребенком, который болеет, а пропавший пациент только добавляет проблем.

Главную роль в этой психологической драме исполнила Роуз Бирн, а среди актерского состава - A$AP Rocky и Конан О'Брайен. Фильм обещает стать одним из самых напряженных в конкурсе, а игра Бирн может принести ей престижную награду.

«Отражение в мертвом бриллианте» (Reflection in a Dead Diamond), режиссеры Элен Катте и Бруно Форцани

Французские режиссеры Элен Катте и Бруно Форцани, известные своим экспериментальным стилем, представят на Берлинале-2025 фильм «Отражение в мертвом алмазе». Это напряженный боевик-триллер о 70-летнем отставном шпионе, которому приходится столкнуться с собственным прошлым после загадочного исчезновения соседа.

Фильм обещает отсылки к европейским шпионским картинам 1960-х годов, а также визуально насыщенные сцены с фигурами в латексе и гигантскими лезвиями. Все это - в рамках динамичного 87-минутного экшена, имеющего все шансы стать одним из самых эффектных фильмов фестиваля.

