ukenru
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 10944 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 84920 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 101333 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 104983 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 106536 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 102665 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 104461 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103579 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 120881 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12 февраля, 12:22 • 104165 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

Европа требует участия в переговорах и готова укреплять поддержку Украины

12 февраля, 23:13 • 31592 просмотра
Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

Нидерланды передают Украине 25 БМП YPR для транспортировки раненых

12 февраля, 23:37 • 32878 просмотра
Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

Трамп не верит, что Украина вернется к границам 2014 года

12 февраля, 23:46 • 36738 просмотра
Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

Попытка вывоза скифских и сарматских артефактов в Германию: на Буковине будут судить харьковчанку

13 февраля, 00:22 • 41918 просмотра
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

01:39 • 39260 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 110364 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 120881 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 165515 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 164246 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 174335 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 100745 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 101781 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 141514 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

12 февраля, 08:46 • 142450 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 126740 просмотра
Актуальное
Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

Киев  •  УНН

 • 7732 просмотра

Read in English

На 75-м Берлинском кинофестивале покажут украинский фильм «Лента времени» о школах во время войны. Среди 19 конкурсных фильмов также представлены новые работы Ричарда Линклейтера и Люсиль Хадзихалилович.

Сегодня, 13 февраля, начнется Берлинский международный кинофестиваль, который признан одним из самых престижных кинофестивалей в мире. Среди представленных фильмов будет также и украинская лента, пишет УНН.

В этом году на фестивале будет представлено 19 фильмов, которые будут бороться за главные награды. Среди них - украинский фильм «Лента времени» режиссера Екатерины Горностай, что станет важным моментом для киноиндустрии Украины, ведь это первое участие украинского фильма в главной конкурсной программе  за последние 25 лет.

Церемония награждения состоится 22 февраля. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал известный режиссер Тодд Гейнс.

«Лента времени» (Timestamp), режиссер Екатерина Горностай

Image

Фильм рассказывает об украинских школах в условиях полномасштабной войны, показывая жизнь учеников и учителей из Харькова, Запорожья, Киева, Одессы, Николаева, Бучи и других городов. Одним из самых трагических эпизодов фильма являются похороны в городе Ромны Сумской области - школа там была уничтожена российским дроном, унеся жизни четырех педагогов.

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы12.02.25, 10:46 • 142343 просмотра

Идею картины предложил общественный союз «Освитория», который стал исполнительным продюсером. Фильм создан в копродукции с Люксембургом, Нидерландами и Францией и финансируется за частные средства. Производителем выступила студия 2Brave Productions.

«Голубая луна» (Blue Moon), режиссер Ричард Линклейтер

Image

Последний полнометражный фильм Ричарда Линклейтера «Голубая луна», действие в котором разворачивается во время премьеры мюзикла Oklahoma! В центре сюжета - творческое партнерство Лоренца Харта и Ричарда Роджерса, которое меняет их карьеры и жизни.

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные24.01.25, 21:06 • 180106 просмотров

Главные роли исполнили Итан Хоук и Маргарет Куэлли. Это первое возвращение Линклейтера на Берлинале после Boyhood (2014), который принес ему Серебряного медведя. Ленту уже называют одной из главных премьер фестиваля.

«Ледяная башня» (The Ice Tower), режиссер Люсиль Хадзихалилович

Image

Французский режиссер Люсиль Хаджихалилович, известная своей лентой «Эволюция» (2016), возвращается с новым психологическим триллером «Ледяная башня».

События разворачиваются в 1970-х, где Марион Котийяр играет актрису, участвующую в съемках экранизации сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Ее персонаж постепенно погружается в причудливый мир взаимного увлечения с беглым подростком, который скрывается на студии.

Фильм исследует темы одержимости, магии и психологических игр, а сценарий написал Джефф Кокс. Среди актеров также Гаспар Ноэ, что добавляет проекту еще больше интриги.

«Если бы у меня были ноги, я бы тебя ударила» (If I Had Legs I'd Kick You), режиссер Мэри Бронштейн

Image

Фильм Мэри Бронштейн рассказывает историю Линды, матери, которая вынуждена бороться с рядом проблем, потому что ее жизнь буквально рушится. Ей приходится переезжать в мотель с ребенком, который болеет, а пропавший пациент только добавляет проблем. 

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin09.02.25, 15:01 • 112222 просмотра

Главную роль в этой психологической драме исполнила Роуз Бирн, а среди актерского состава - A$AP Rocky и Конан О'Брайен. Фильм обещает стать одним из самых напряженных в конкурсе, а игра Бирн может принести ей престижную награду.

 «Отражение в мертвом бриллианте» (Reflection in a Dead Diamond), режиссеры Элен Катте и Бруно Форцани

Image

Французские режиссеры Элен Катте и Бруно Форцани, известные своим экспериментальным стилем, представят на Берлинале-2025 фильм «Отражение в мертвом алмазе». Это напряженный боевик-триллер о 70-летнем отставном шпионе, которому приходится столкнуться с собственным прошлым после загадочного исчезновения соседа.

Фильм обещает отсылки к европейским шпионским картинам 1960-х годов, а также визуально насыщенные сцены с фигурами в латексе и гигантскими лезвиями. Все это - в рамках динамичного 87-минутного экшена, имеющего все шансы стать одним из самых эффектных фильмов фестиваля.

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные24.01.25, 21:06 • 180106 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураНовости Мира
liuksemburhЛюксембург
frantsiyaФранция
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
berlinБерлин
odessaОдесса
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы