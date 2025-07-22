Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”

Уголовное производство, начатое по факту возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов, неизбежно повлияет на репутацию учреждения как внутри страны, так и за ее пределами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

На прошлой неделе стало известно о начале уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами АРМА. Действия должностных лиц будут проверять из-за вероятных неправомерных действий при передаче в управление Дома профсоюзов, которые озвучили в журналистском расследовании. Пока подозрения никому не объявлены.

Как отметил Игорь Чобитько, уголовное производство точно ударит по репутации АРМА, а вот вопрос возможных кадровых изменений в руководстве агентства напрямую зависит от результатов следствия.

Любое уголовное производство, которое начато по признакам совершения уголовного правонарушения сотрудниками АРМА, оно безусловно влияет на репутацию национального агентства, как в стране, так и за ее пределами. Это безусловно. Относительно того, будет ли уволена руководитель Елена Дума по факту расследования. Мы сможем увидеть это по результатам этого расследования - заявил он.

По мнению эксперта, ситуация еще раз подчеркивает необходимость независимого аудита АРМА, который предусмотрен принятой реформой.

Независимый аудит должен быть уже вчера, но его до сих пор нет. Поэтому, если бы этот аудит был, пожалуй, и расследование было бы уже более эффективным, потому что было бы понятно о состоянии дел в самом АРМА - подчеркнул он.

Напомним

АРМА уже не впервые оказывается в эпицентре резонансных историй, связанных с передачей активов в управление. Например, председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина заявляла, что российская доля корпоративных прав компании "Вента.ЛТД" передается в управление лицам, вероятно связанным с владельцем. Кроме того, несколько дней обсуждался скандал из-за вероятного конфликта интересов у заместителя председателя АРМА Григола Катамадзе в истории с продажей "Укрбуда".

Верховная Рада уже разблокировала подписание закона о реформе АРМА, который предусматривает независимый аудит агентства и новую прозрачную процедуру отбора его руководителя.

Многочисленные скандалы и уголовное производство из-за вероятных злоупотреблений должностных лиц АРМА лишь доказывают, что реформа учреждения и независимый аудит должны состояться как можно скорее. Об этом уже заявили даже в парламенте.