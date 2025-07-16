Скандал із передачею в управління Будинку профспілок: посадовці АРМА під слідством через можливе зловживання службовим становищем

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, передає УНН із посиланням на САП.

Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України) - йдеться у повідомленні.п

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ.

У САП наголосили, що на сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено.

Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування.

Додамо

Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, які викладені в ЗМІ щодо ймовірних неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

Нагадаємо

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Скандал з передачею в управління Будинку профспілок лише ще раз підкреслив необхідність реформування системи управління арештованим майном, у тому числі прозорий аудит роботи агентства та нові умови призначення керівництва цього органу.