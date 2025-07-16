Скандал із передачею в управління Будинку профспілок: посадовці АРМА під слідством через можливе зловживання службовим становищем
Київ • УНН
САП розпочала кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА. Досудове розслідування доручено детективам НАБУ, наразі жодній особі не повідомлено про підозру.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, передає УНН із посиланням на САП.
Прокурорами САП розпочато кримінальне провадження за фактом можливого зловживання своїм службовим становищем посадовцями Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 2 ст. 364 КК України)
Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено детективам НАБУ.
У САП наголосили, що на сьогодні жодній особі у цій справі про підозру не повідомлено.
Підставою для початку розслідування стали матеріали журналістського розслідування.
Додамо
Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактами, які викладені в ЗМІ щодо ймовірних неправомірних дій віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.
Нагадаємо
АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Скандал з передачею в управління Будинку профспілок лише ще раз підкреслив необхідність реформування системи управління арештованим майном, у тому числі прозорий аудит роботи агентства та нові умови призначення керівництва цього органу.