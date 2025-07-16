Реформа АРМА, яка передбачає зміни відбору очільника агентства, має бути нарешті запущена - Transparency International

Запуск реформи Агентства з розшуку і менеджменту активів виходить на новий етап. Після ухвалення парламентом закону про посилення інституційної спроможності АРМА та відхилення блокуючої постанови, увага має бути зосереджена на його реалізації. Про це йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine, передає УНН.

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Парламент 18 червня 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності АРМА. Проте через кілька днів на сайті Верховної Ради зʼявився проєкт постанови від депутатів партії "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко про скасування рішення Ради щодо ухвалення цього законопроєкту. Це заблокувало підписання документа Президентом. Напередодні, 15 липня, парламент не підтримав блокуючу постанову і розблокував запуск реформи.

Антикорупційні експерти наголосили, що закон про реформу АРМА відкриває двері, зокрема, для:

- якісних змін процедури конкурсного відбору голови агентства;

- справді незалежного зовнішнього аудиту АРМА;

- прозорої процедури відбору управителів арештованими активами.

У Transparency International підкреслили, що попри активний опір керівництва АРМА, підтримка міжнародних партнерів та увага громадськості все ж спонукали владу до цієї надважливої реформи.

Наступні кроки вимагають внесення змін до КПК України, розробку якісної підзаконної бази, початок проведення зовнішнього незалежного аудиту АРМА, а також процедур ідентифікації тих активів, які були раніше передані в управління агентства - наголошують експерти.

Нагадаємо

Законопроєкт №12374-д про реформу АРМА підтримали і в профільному антикорупційному комітеті, і громадські активісти, і міжнародні партнери.

Головною публічною противницею відповідного документу була лише чинна очільниця АРМА Олена Дума. Вона кілька місяців поспіль саботувала законопроєкт, ймовірно, через побоювання втратити свою посаду.