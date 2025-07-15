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Парламент розблокував підписання закону про реформу АРМА

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Верховна Рада розблокувала підписання закону про реформування Агентства з розшуку і менеджменту активів, відхиливши блокуючу постанову. Цей законопроєкт є ключовою вимогою для отримання фінансової допомоги від ЄС.

Парламент розблокував підписання закону про реформу АРМА

Верховна Рада на засіданні у вівторок розблокувала підписання закону про реформування Агентства з розшуку і менеджменту активів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.  

Деталі

Парламент ще 18 червня 253 голосами підтримав в цілому законопроєкт №12374-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами. Документ мав підписати голова Верховної Ради, а потім Президент.

Проте через кілька днів на сайті Верховної Ради зʼявився проєкт постанови від депутатів партії "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко про скасування рішення Ради щодо ухвалення законопроєкту. Це заблокувало підписання документа  - принаймні до моменту її розгляду. 

Сьогодні на засіданні Рада розглянула цей проєкт постанови і не підтримала його, чим розблокувала підписання закону про реформу. 

Розблокували підписання двох законів по яким була "блокуюча" постанова: №12374-д-П закону про реформу АРМА (53); №11469-П1-2 закону про подвійне громадянство (50)

- написав Железняк.

Нагадаємо

Законопроєкт №12374-д є однією з ключових вимог для отримання наступного траншу фінансової допомоги в межах програми від ЄС Ukraine Facility і мав бути прийнятий ще до закінчення І кварталу 2025 року.

Документ, зокрема, вдосконалює процедури конкурсного відбору голови агентства, порядок незалежного зовнішнього аудиту АРМА, а також запроваджує прозорі та зрозумілі процедури відбору управителів арештованими активами. Його підтримали і в профільному антикорупційному комітеті, і громадські активісти, і міжнародні партнери

Головною публічною противницею відповідного документу була лише чинна очільниця АРМА Олена Дума. Вона кілька місяців поспіль саботувала законопроєкт, ймовірно через побоювання втратити свою посаду.

Та на тлі скандалів довкола керівництва АРМА, серед іншого - закупівля автомобіля в топовій комплектації та мовчання щодо можливого конфлікту інтересів у заступника Катамадзе, суспільний запит на реформу агентства зростає.

Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог20.06.25, 16:11 • 140404 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Юлія Тимошенко
Верховна Рада України
Європейський Союз
Tesla
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