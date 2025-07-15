Парламент разблокировал подписание закона о реформе АРМА

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:57 • 3432 просмотра
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов
10:23 • 11932 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых
Эксклюзив
07:14 • 20221 просмотра
Усиление давления со стороны Трампа не повлияет на планы путина - политолог
06:35 • 56751 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина
14 июля, 15:55 • 88257 просмотра
17 систем Patriot уже готовятся к отправке в Украину - Трамп
14 июля, 15:24 • 74262 просмотра
Трамп анонсирует 100% пошлины для рф, если за 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине
14 июля, 15:00 • 55203 просмотра
Объявлю вскоре: Свириденко о предложениях по кандидатурам членов правительства
Эксклюзив
14 июля, 14:00 • 43695 просмотра
Bitcoin снова бьет рекорд: что стоит за взлетом монеты и чего ждать дальше - объяснила финтех-эксперт Елена Соседка
14 июля, 13:52 • 84095 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины
Эксклюзив
14 июля, 13:34 • 75682 просмотра
Самолетостроение остается вне Defence City: в отрасли предупреждают о рисках потери потенциала
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.9м/с
42%
747мм
Популярные новости
Россия усиливает давление на жителей оккупированных территорий - ISW15 июля, 02:12 • 42217 просмотра
В Сенате поставят на паузу законопроект о санкциях против РФ15 июля, 02:31 • 40363 просмотра
В Днепре из-за дроновой атаки рф повреждены дома и гимназия05:28 • 8718 просмотра
Дроны атаковали российские города елец и воронеж: поврежден завод "энергия"05:59 • 17092 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 16099 просмотра
публикации
Во сколько украинцам обойдется обучение за границей: топ-10 иностранных вузов10:57 • 3444 просмотра
2,5 миллиона на обвиняемого во взяточничестве: украинцы финансируют комфорт нардепа Кузьминых10:23 • 11937 просмотра
Кадровые перестановки: нардеп раскрыл возможный состав нового Кабмина06:35 • 56754 просмотра
Парламент на этой неделе должен разблокировать реформу АРМА, которую "боится" Дума14 июля, 16:13 • 68580 просмотра
Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины14 июля, 13:52 • 84095 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter08:20 • 16165 просмотра
Новый "Супермен" превзошел "Человека из стали" по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA14 июля, 11:18 • 58072 просмотра
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 62011 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 57714 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 143132 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ан-178
Боинг B-52 Стратофортресс
Dassault Rafale
Самоходная гаубица CAESAR

Парламент разблокировал подписание закона о реформе АРМА

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Верховная Рада разблокировала подписание закона о реформировании Агентства по розыску и менеджменту активов, отклонив блокирующее постановление. Этот законопроект является ключевым требованием для получения финансовой помощи от ЕС.

Парламент разблокировал подписание закона о реформе АРМА

Верховная Рада на заседании во вторник разблокировала подписание закона о реформировании Агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.  

Детали

Парламент еще 18 июня 253 голосами поддержал в целом законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами. Документ должен был подписать председатель Верховной Рады, а затем Президент.

Однако через несколько дней на сайте Верховной Рады появился проект постановления от депутатов партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко об отмене решения Рады относительно принятия законопроекта. Это заблокировало подписание документа  - по крайней мере до момента ее рассмотрения. 

Сегодня на заседании Рада рассмотрела этот проект постановления и не поддержала его, чем разблокировала подписание закона о реформе. 

Разблокировали подписание двух законов по которым было "блокирующее" постановление: №12374-д-П закона о реформе АРМА (53); №11469-П1-2 закона о двойном гражданстве (50)

- написал Железняк.

Напомним

Законопроект №12374-д является одним из ключевых требований для получения следующего транша финансовой помощи в рамках программы от ЕС Ukraine Facility и должен был быть принят еще до окончания I квартала 2025 года.

Документ, в частности, совершенствует процедуры конкурсного отбора главы агентства, порядок независимого внешнего аудита АРМА, а также вводит прозрачные и понятные процедуры отбора управляющих арестованными активами. Его поддержали и в профильном антикоррупционном комитете, и общественные активисты, и международные партнеры

Главной публичной противницей соответствующего документа была только действующая глава АРМА Елена Дума. Она несколько месяцев подряд саботировала законопроект, вероятно из-за опасений потерять свою должность.

Но на фоне скандалов вокруг руководства АРМА, среди прочего - закупка автомобиля в топовой комплектации и молчание относительно возможного конфликта интересов у заместителя Катамадзе, общественный запрос на реформу агентства растет.

Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог20.06.25, 16:11 • 140403 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Юлия Тимошенко
Верховная Рада
Европейский Союз
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9