Парламент разблокировал подписание закона о реформе АРМА

Верховная Рада на заседании во вторник разблокировала подписание закона о реформировании Агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Парламент еще 18 июня 253 голосами поддержал в целом законопроект №12374-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами. Документ должен был подписать председатель Верховной Рады, а затем Президент.

Однако через несколько дней на сайте Верховной Рады появился проект постановления от депутатов партии "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко об отмене решения Рады относительно принятия законопроекта. Это заблокировало подписание документа - по крайней мере до момента ее рассмотрения.

Сегодня на заседании Рада рассмотрела этот проект постановления и не поддержала его, чем разблокировала подписание закона о реформе.

Разблокировали подписание двух законов по которым было "блокирующее" постановление: №12374-д-П закона о реформе АРМА (53); №11469-П1-2 закона о двойном гражданстве (50) - написал Железняк.

Напомним

Законопроект №12374-д является одним из ключевых требований для получения следующего транша финансовой помощи в рамках программы от ЕС Ukraine Facility и должен был быть принят еще до окончания I квартала 2025 года.

Документ, в частности, совершенствует процедуры конкурсного отбора главы агентства, порядок независимого внешнего аудита АРМА, а также вводит прозрачные и понятные процедуры отбора управляющих арестованными активами. Его поддержали и в профильном антикоррупционном комитете, и общественные активисты, и международные партнеры.

Главной публичной противницей соответствующего документа была только действующая глава АРМА Елена Дума. Она несколько месяцев подряд саботировала законопроект, вероятно из-за опасений потерять свою должность.

Но на фоне скандалов вокруг руководства АРМА, среди прочего - закупка автомобиля в топовой комплектации и молчание относительно возможного конфликта интересов у заместителя Катамадзе, общественный запрос на реформу агентства растет.

Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог